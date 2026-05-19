Anestesióloga cubana de 73 años recoge latas en las calles para poder sobrevivir

Maura, médico anestesióloga con décadas de ejercicio profesional, camina por las calles de Camagüey cargando bolsas llenas de latas que recoge una a una para venderlas como materia prima reciclable y así poder sobrevivir.

Su historia fue compartida en Facebook por el activista Christian Arbolaez (texto) y David Vela (video), y conmovió a miles de personas por el brutal contraste entre su trayectoria profesional y su situación actual.

Según la publicación de Arbolaez en Facebook, Maura tiene 73 años, continúa trabajando pese a haber presentado ya su jubilación, pero ni su salario ni su pensión le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

La anestesiología es una de las especialidades médicas más exigentes y mejor remuneradas en el mundo, pero en Cuba sus practicantes reciben entre 5,000 y 8,000 pesos cubanos (CUP) mensuales, equivalentes a entre diez y veinte dólares al cambio informal.

La canasta básica para dos personas supera los 41,000 CUP mensuales, lo que significa que el salario de un médico especialista cubre menos del 20% de lo necesario para alimentar a una familia.

Las dos hijas de Maura también siguieron el camino de la medicina: una es doctora y la otra, enfermera. Una familia entera dedicada durante décadas a cuidar la salud de otros, y aun así la realidad empujó a Maura a salir a buscar latas a la calle.

Quienes la encontraron en estos días quedaron impresionados no solo por su historia, sino por su serenidad y su educación. Una pareja se detuvo a darle dinero; ella lo agradeció con compostura y continuó su camino con las bolsas en la mano.

«Duele ver cómo una mujer con tanta preparación y tantos valores termina buscando latas para poder comer. Duele porque no estamos hablando de alguien que no quiso trabajar. Estamos hablando de una especialista altamente calificada», escribió Arbolaez.

El caso de Maura no es aislado. Una médica cubana mostró cómo gasta todo su salario en un solo día, y casos similares de profesionales en situación de indigencia han sido documentados en los últimos meses.

Las pensiones de jubilación, incluso tras el ajuste de septiembre de 2025, no superan los 4,000 CUP mensuales, cifra que cubre una fracción mínima de las necesidades básicas. Antes de ese ajuste, la pensión mínima era de apenas 1,528 CUP, menos de cinco dólares.

La crisis del sector salud se agrava además porque el Estado cubano mantiene más de 24,000 médicos exportados a 56 países como fuente de divisas, mientras el sistema interno colapsa. En 2024, la cantidad de médicos en Cuba se redujo en 5,399 respecto al año anterior.

El propio vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció en febrero de 2025 que «con un salario de 6,000 pesos no se vive», una admisión que no ha derivado en ninguna solución estructural para los trabajadores del sector.

Arbolaez cerró su publicación con una pregunta que resume la indignación de quienes conocieron la historia de Maura: «¿Cómo es posible que una médico anestesista de 73 años tenga que recoger latas para sobrevivir?»