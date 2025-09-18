Cubano asesina a un policía en gasolinera de Florida: Le disparó 24 veces

Vídeos relacionados:

Florida - Un joven cubano identificado como Eduardo Labrada Machado, de 24 años, fue arrestado en el condado de Volusia tras asesinar a tiros al oficial David Jewell, de Edgewater, cuando este se detuvo en una gasolinera Circle K.

Según la Oficina del Alguacil de Volusia, Labrada, empleado del establecimiento, disparó contra el agente en 24 ocasiones el lunes por la tarde, alrededor de las 4:08 p.m., en la estación de servicio ubicada en Ocean Shore Boulevard y Wisteria Drive, informó el canal Telemundo 31.

El arma utilizada fue encontrada más tarde en su vehículo.

El alguacil Mike Chitwood confirmó que las cámaras de seguridad captaron el ataque a quemarropa.

“El video es probablemente algo que, en 38 años de experiencia en la aplicación de la ley, les puedo asegurar: es increíble lo que se ve en él”, declaró en conferencia de prensa.

De acuerdo con la investigación, el acusado confesó el crimen y declaró que había tenido “un mal día” y que ya había pensado en dispararle a Jewell, a quien conocía de vista porque lo había atendido previamente en la gasolinera.

Añadió que en ocasiones anteriores habían tenido discusiones, aunque no ofreció más detalles.

Familiares del detenido dijeron a las autoridades que Labrada había sido diagnosticado con un trastorno de salud mental y que aseguraba escuchar voces, aunque hasta ahora no había mostrado conductas homicidas.

El sospechoso permanece bajo arresto en la cárcel del condado de Volusia, acusado de asesinato en primer grado y sin derecho a fianza, mientras la comunidad policial y la familia del oficial Jewell reciben apoyo psicológico tras la tragedia.

El crimen ha causado conmoción en Florida, donde medios locales lo describen como uno de los ataques más violentos contra un agente de la ley en los últimos años.

