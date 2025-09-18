Cubano asesina a un policía en gasolinera de Florida: Le disparó 24 veces

Vídeos relacionados:
Florida - Un joven cubano identificado como Eduardo Labrada Machado, de 24 años, fue arrestado en el condado de Volusia tras asesinar a tiros al oficial David Jewell, de Edgewater, cuando este se detuvo en una gasolinera Circle K.
Según la Oficina del Alguacil de Volusia, Labrada, empleado del establecimiento, disparó contra el agente en 24 ocasiones el lunes por la tarde, alrededor de las 4:08 p.m., en la estación de servicio ubicada en Ocean Shore Boulevard y Wisteria Drive, informó el canal Telemundo 31.
El arma utilizada fue encontrada más tarde en su vehículo.
El alguacil Mike Chitwood confirmó que las cámaras de seguridad captaron el ataque a quemarropa.
“El video es probablemente algo que, en 38 años de experiencia en la aplicación de la ley, les puedo asegurar: es increíble lo que se ve en él”, declaró en conferencia de prensa.
De acuerdo con la investigación, el acusado confesó el crimen y declaró que había tenido “un mal día” y que ya había pensado en dispararle a Jewell, a quien conocía de vista porque lo había atendido previamente en la gasolinera.
Añadió que en ocasiones anteriores habían tenido discusiones, aunque no ofreció más detalles.
Familiares del detenido dijeron a las autoridades que Labrada había sido diagnosticado con un trastorno de salud mental y que aseguraba escuchar voces, aunque hasta ahora no había mostrado conductas homicidas.
El sospechoso permanece bajo arresto en la cárcel del condado de Volusia, acusado de asesinato en primer grado y sin derecho a fianza, mientras la comunidad policial y la familia del oficial Jewell reciben apoyo psicológico tras la tragedia.
El crimen ha causado conmoción en Florida, donde medios locales lo describen como uno de los ataques más violentos contra un agente de la ley en los últimos años.
Preguntas frecuentes sobre el asesinato del policía en Florida por un cubano
¿Quién es el acusado del asesinato del oficial en Florida?
El acusado del asesinato del oficial David Jewell es Eduardo Labrada Machado, un joven cubano de 24 años. Fue arrestado en el condado de Volusia después de disparar al oficial en una gasolinera en Edgewater.
¿Qué motivó a Eduardo Labrada Machado a cometer el crimen?
Según su confesión, Labrada afirmó que había tenido "un mal día" y que ya había pensado en dispararle a Jewell, con quien había tenido discusiones previas. Familiares del detenido mencionaron que Labrada había sido diagnosticado con un trastorno de salud mental.
¿Qué impacto ha tenido este crimen en la comunidad de Florida?
El asesinato del oficial Jewell ha causado conmoción en Florida, siendo descrito por los medios locales como uno de los ataques más violentos contra un agente de la ley en los últimos años. La comunidad policial y la familia del oficial han recibido apoyo psicológico tras el incidente.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana ante los incidentes de violencia en Estados Unidos?
La comunidad cubana en Estados Unidos ha mostrado preocupación y dolor ante los incidentes de violencia en los que han estado implicados ciudadanos de origen cubano. Casos recientes en Miami y otras áreas han resaltado temas de salud mental y violencia doméstica, generando discusiones sobre el acceso a armas y la necesidad de apoyo psicológico para prevenir tragedias.
