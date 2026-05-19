La casa que una cubana construyó en Cuba desde EE.UU. provoca miles de reacciones: «Ese es el verdadero sacrificio»

Un recorrido por una casa en Cuba terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la semana entre cubanos dentro y fuera de la isla. Iris Deysi, residente en Estados Unidos y conocida en TikTok como @iris_laprospera, publicó el pasado viernes un clip mostrando la vivienda que ella y su esposo construyeron desde cero, acompañado de una frase sencilla pero cargada de ilusión: «Todavía faltan cosas, pero estamos casi que listos».
Lo que parecía un video cotidiano rápidamente desató una avalancha de reacciones que fue mucho más allá de la casa en sí.
En las imágenes se aprecia una vivienda nueva, con espacios amplios, portales techados en zinc y hasta una plantación de piñas en el terreno. Iris muestra cada rincón con evidente orgullo, consciente del esfuerzo y sacrificio que hay detrás de ese logro. Cuando una usuaria le preguntó cuánto tiempo llevaba la construcción, respondió: «Desde agosto del año pasado». Y ante quienes asumieron que habían comprado la casa ya hecha, aclaró: «Yo y mi esposo la hicimos nueva, porque comprarla así es más difícil».
Sin embargo, lo que más comentarios generó fue el techo de zinc de los portales. «Ay, pero todo eso para poner zinc de techo... Ay no, qué horror», escribió una usuaria. Iris respondió con calma: «Eso son portales». Otro comentario señaló que con el calor de Cuba aquello «será un horno», aunque reconoció que la casa era «muy linda».
Aun así, las críticas técnicas quedaron completamente eclipsadas por la ola de apoyo, admiración y empatía que provocó el video.
«Me da muchísimo gusto ver a nuestra gente lograr sus sueños. Muchas felicidades, va a quedar hermosa», comentó una seguidora. Otra añadió: «Solo me imagino el trabajo, el cansancio y el sacrificio que han tenido que hacer para lograr eso».
Muchos usuarios también aprovecharon para advertirle sobre la envidia. «Consejo sano: no hay nada más malo que la vista y nosotros somos demasiado envidiosos. Disfruta tu logro sola, la gente es mala», escribió una persona en uno de los comentarios más populares. Otros coincidieron con mensajes como: «Disfruta tus logros en silencio» y «Cuánta envidia hay en los comentarios».
Varios cubanos emigrados se sintieron identificados con la historia y compartieron sus propias experiencias. «La mía la estoy haciendo completa, me falta poquito», contó una usuaria. Otra escribió: «La casa está preciosa, pero la plantación de piña se robó el show».
No faltaron tampoco las reflexiones más duras y políticas. «Deja que a alguien de la dictadura le guste, allí nada es tuyo», comentó un usuario. Otro ironizó: «Al jefe de sector le gusta tu casa». Y uno resumió todo con sarcasmo: «El verdadero sueño americano».
Uno de los comentarios que más debate generó fue el de un usuario que aseguró que, más allá de construir una casa, su prioridad había sido sacar a sus hijas de Cuba: «La casa sigue allá, pero el día que la isla sea libre sentiré ilusión de verdad».
El video de Iris se suma a una tendencia cada vez más común entre cubanos emigrados que muestran en redes sociales las casas que construyen en la isla con dinero ganado en el exterior. Y casi siempre ocurre lo mismo: admiración, nostalgia, orgullo, críticas y debate mezclados en un mismo lugar.
Porque más allá de los portales, el zinc o las piñas sembradas en el patio, este tipo de videos termina tocando algo mucho más profundo: el sueño de miles de cubanos que viven lejos de casa, trabajan durante años y siguen imaginando un pedazo propio de Cuba al que algún día puedan regresar.
Preguntas frecuentes sobre la construcción de casas en Cuba por cubanos en el exterior
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos en el exterior construyen casas en Cuba?
Muchos cubanos emigrados ven la construcción de una casa en Cuba como un sueño, una forma de mantener un vínculo tangible con su tierra natal y asegurar un futuro mejor para sus familiares en la isla. Además, es una muestra de esfuerzo y sacrificio por parte de quienes trabajan arduamente en el extranjero.
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¿Cuáles son los principales desafíos para construir una casa en Cuba?
Los principales desafíos incluyen la escasez de materiales de construcción, el alto costo de los mismos en el mercado informal y la incertidumbre política que afecta la seguridad de la propiedad privada en la isla. A pesar de estas dificultades, muchos cubanos en el exterior persisten en sus proyectos de construcción como un acto de esperanza y conexión con su país.
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¿Cómo financian los cubanos en el exterior la construcción de sus casas en Cuba?
La mayoría de los cubanos en el exterior financian la construcción de sus casas en Cuba con dinero ganado en el extranjero. Este financiamiento puede provenir de trabajos regulares, ahorros personales o ingresos obtenidos a través de plataformas digitales. En algunos casos, el proceso puede llevar años debido a los altos costos y la necesidad de enviar recursos de manera continua.
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¿Qué impacto tiene la construcción de casas en Cuba en la comunidad emigrada?
La construcción de casas en Cuba por parte de emigrados genera un sentimiento de orgullo y conexión con sus raíces. Estas historias suelen inspirar a otros cubanos que viven en el exterior y fomentan un sentido de comunidad y solidaridad. Además, reflejan la resiliencia y el deseo de muchos emigrados de mejorar las condiciones de vida de sus seres queridos en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.