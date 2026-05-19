La casa que una cubana construyó en Cuba desde EE.UU. provoca miles de reacciones: «Ese es el verdadero sacrificio»

Un recorrido por una casa en Cuba terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la semana entre cubanos dentro y fuera de la isla. Iris Deysi, residente en Estados Unidos y conocida en TikTok como @iris_laprospera, publicó el pasado viernes un clip mostrando la vivienda que ella y su esposo construyeron desde cero, acompañado de una frase sencilla pero cargada de ilusión: «Todavía faltan cosas, pero estamos casi que listos».

Lo que parecía un video cotidiano rápidamente desató una avalancha de reacciones que fue mucho más allá de la casa en sí.

En las imágenes se aprecia una vivienda nueva, con espacios amplios, portales techados en zinc y hasta una plantación de piñas en el terreno. Iris muestra cada rincón con evidente orgullo, consciente del esfuerzo y sacrificio que hay detrás de ese logro. Cuando una usuaria le preguntó cuánto tiempo llevaba la construcción, respondió: «Desde agosto del año pasado». Y ante quienes asumieron que habían comprado la casa ya hecha, aclaró: «Yo y mi esposo la hicimos nueva, porque comprarla así es más difícil».

Sin embargo, lo que más comentarios generó fue el techo de zinc de los portales. «Ay, pero todo eso para poner zinc de techo... Ay no, qué horror», escribió una usuaria. Iris respondió con calma: «Eso son portales». Otro comentario señaló que con el calor de Cuba aquello «será un horno», aunque reconoció que la casa era «muy linda».

Aun así, las críticas técnicas quedaron completamente eclipsadas por la ola de apoyo, admiración y empatía que provocó el video.

«Me da muchísimo gusto ver a nuestra gente lograr sus sueños. Muchas felicidades, va a quedar hermosa», comentó una seguidora. Otra añadió: «Solo me imagino el trabajo, el cansancio y el sacrificio que han tenido que hacer para lograr eso».

Muchos usuarios también aprovecharon para advertirle sobre la envidia. «Consejo sano: no hay nada más malo que la vista y nosotros somos demasiado envidiosos. Disfruta tu logro sola, la gente es mala», escribió una persona en uno de los comentarios más populares. Otros coincidieron con mensajes como: «Disfruta tus logros en silencio» y «Cuánta envidia hay en los comentarios».

Varios cubanos emigrados se sintieron identificados con la historia y compartieron sus propias experiencias. «La mía la estoy haciendo completa, me falta poquito», contó una usuaria. Otra escribió: «La casa está preciosa, pero la plantación de piña se robó el show».

No faltaron tampoco las reflexiones más duras y políticas. «Deja que a alguien de la dictadura le guste, allí nada es tuyo», comentó un usuario. Otro ironizó: «Al jefe de sector le gusta tu casa». Y uno resumió todo con sarcasmo: «El verdadero sueño americano».

Uno de los comentarios que más debate generó fue el de un usuario que aseguró que, más allá de construir una casa, su prioridad había sido sacar a sus hijas de Cuba: «La casa sigue allá, pero el día que la isla sea libre sentiré ilusión de verdad».

El video de Iris se suma a una tendencia cada vez más común entre cubanos emigrados que muestran en redes sociales las casas que construyen en la isla con dinero ganado en el exterior. Y casi siempre ocurre lo mismo: admiración, nostalgia, orgullo, críticas y debate mezclados en un mismo lugar.

Porque más allá de los portales, el zinc o las piñas sembradas en el patio, este tipo de videos termina tocando algo mucho más profundo: el sueño de miles de cubanos que viven lejos de casa, trabajan durante años y siguen imaginando un pedazo propio de Cuba al que algún día puedan regresar.