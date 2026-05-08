Así quedó la casa de esta cubana en Cuba: “Con mucho esfuerzo y sacrificio”

Una cubana residente en la isla, conocida en TikTok como @erikitapinkk, mostró la transformación de su vivienda en un video publicado el 29 de abril, donde relata cómo en dos años logró remodelar su casa pese a las enormes dificultades para conseguir materiales de construcción en Cuba.

«Vivo en Cuba y hace dos años esta casa no era lo que es ahora. Hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo y sacrificios, sobre todo en el país donde estamos que hay mucha dificultad para conseguir todo tipo de materiales», afirmó la joven en el clip de 39 segundos.

Entre los sacrificios que menciona, destaca haber renunciado a las vacaciones familiares ese año para destinar los recursos a la obra: «Es más importante nuestro hogar que todo lo demás».

La autora atribuye el mérito del resultado principalmente a su esposo: «Esto todo fue gracias a mi esposo, claramente que yo fui la de las ideas principalmente, igual él, pero él fue el del capital, sin él no hubiera sido posible».

El hecho de que la protagonista viva en Cuba —y no en el exterior— hace especialmente notable el logro, ya que implica que el capital provino de fuentes internas en un entorno donde los materiales son escasos y prohibitivamente caros en el mercado informal.

Esta historia se suma a una tendencia viral sostenida en TikTok durante 2025 y 2026, en la que cubanos documentan la renovación de sus viviendas como acto de resiliencia. Massiel Trimiño mostró el avance de su remodelación en Cuba en marzo de este año, describiendo la fase de pintura como «la etapa bonita» y señalando que la casa «ya se siente totalmente diferente».

En julio de 2025, una cubana radicada en Estados Unidos remodeló su casa en Caibarién, Villa Clara, financiando mejoras como pisos decorativos, cocina renovada y un sistema de baterías con recursos obtenidos en el exterior.

El trasfondo de estas historias es una crisis habitacional sin precedentes en Cuba: el Ministerio de la Construcción admitió en enero de 2025 un déficit de 805,583 viviendas, cifra que proyecta alcanzar las 929,000 unidades en 2026.

De las 4.1 millones de viviendas existentes en la isla, solo el 65% se encuentra en buen estado, mientras que la producción de cemento operó al 10% de su capacidad instalada en 2024 por déficits energéticos y obsolescencia industrial.

El plan estatal de construcción de 2025 apenas alcanzó el 22% de cumplimiento: 2,382 unidades de las 10,795 planificadas, según datos del propio Ministerio de la Construcción publicados en abril de 2026.

En el mercado informal, un saco de cemento puede costar entre 3,000 y 5,000 pesos cubanos, frente a un salario promedio de unos 5,000 CUP mensuales, lo que convierte cualquier remodelación privada en un esfuerzo extraordinario para la mayoría de las familias cubanas.