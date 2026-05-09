Restaurante abandonado en Cuba: La historia de un chalet confiscado en Boca Ciega

El creador de contenido Alexis Oliva Gea, bajo su proyecto GuanaboVibes, documentó el estado de abandono del inmueble conocido como Solymar o Vista al mar, una antigua casa particular ubicada en Boca Ciega, Playas del Este.

La casa fue confiscada por el régimen cubano en la década de 1960 y en la actualidad permanece vacía con sus muros blancos y pisos intactos como únicos testigos de su historia.

El edificio fue originalmente un chalet residencial expropiado al amparo de la Ley de Reforma Urbana (Ley No. 665), promulgada el 14 de octubre de 1960, que afectó a unos 105,000 propietarios en toda Cuba sin compensación efectiva.

A lo largo de las décadas, el inmueble tuvo múltiples usos por parte del Estado: fue círculo infantil, sede de la dirección económica de la empresa estatal Rumbos y, finalmente, restaurante de cocina internacional enfocado al turismo.

«Vista al Mar se llamaba ese restaurante de turismo internacional», recordó Kathrine Mountgommery en los comentarios del video, añadiendo que ella misma trabajó allí.

Gerardo Gutiérrez Bravo confirmó: «Se llamaba Vista al Mar y fue un tiempo la dirección económica de Rumbos».

Marta Alonso Orta aportó otro dato sobre la historia del inmueble: «En un tiempo muy lejano fue un círculo infantil». El edificio tiene tres plantas y tuvo en su jardín trasero un parque para niños que luego fue convertido en patio de cemento.

Hoy, nada de eso queda en pie. Oliva Gea describió el lugar como «una casa-restaurante que fue ícono de Boca Ciega, hoy abandonada pero aún con muros blancos y pisos intactos que guardan memoria».

El caso de este restaurante no es aislado

Boca Ciega pasó de ser un paraíso vacacional a un pueblo fantasma con decenas de propiedades confiscadas en los años 60 que el Estado nunca mantuvo ni devolvió. La zona concentra más de 100 casas totalmente vacías, principalmente chalets construidos para alquiler turístico.

Otro ejemplo es El Dorado, complejo recreativo de Boca Ciega documentado en ruinas totales desde junio de 2025, con piscinas vacías, vegetación invasora y señales de vandalismo.

El patrón se repite en toda la franja costera, donde joyas históricas caen en ruinas ante la indiferencia del Estado.

Lo que más indigna a quienes siguen estos registros es la contradicción entre el abandono de estos inmuebles y la crisis de vivienda que padece la población cubana.

«Qué triste, con tantas personas sin vivienda por ahí, yo misma tengo cinco pequeños y vivo albergada hace 10 años», denunció Deyanira Villavicencio en los comentarios.

Hildita Fernández Vila, quien vivió en Guanabo desde 1959 y emigró en 1980, señaló que ese deterioro tan marcado aún no existía cuando ella se fue. Mike Barasoain fue más directo: «Hicieron basura todo... triste pero verdad... Prohibido olvidar».

En Playas del Este, el alquiler de una sombra en Boca Ciega ya supera el salario medio cubano, mientras sitios increíbles se van perdiendo sin que las autoridades intervengan.

Nancy Bravo resumió el sentir de muchos con una frase: «En Boca Ciega dentro de poco no se levanta nada».