Cuba solo tiene combustible hasta finales de abril: Ministro de Energía advierte

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, admitió este miércoles que el único cargamento de combustible recibido en más de cuatro meses —el petrolero ruso Anatoly Kolodkin— no es suficiente y su contenido alcanza solo hasta finales de abril.
"Solo con este barco tenemos hasta el fin de este mes. Es decir, que lo que nos quedan unos días, porque hoy ya estamos a 22 de abril. Nos queda hasta final de este mes", declaró el ministro en el programa oficialista de la Mesa Redonda.
La advertencia es crítica: Cuba necesita ocho barcos mensuales de todos los combustibles para cubrir sus necesidades energéticas y económicas, pero solo ha recibido uno desde diciembre de 2025.
"Si son ocho barcos lo que nosotros necesitamos, incluyendo la economía, y nos llega un barco con 100,000 toneladas, lo estamos distribuyendo al 50% de lo que se necesita", explicó De la O Levy.
El ministro reconoció que el régimen opera actualmente a la mitad de sus posibilidades por falta de combustible: "Estamos trabajando el 50% de las posibilidades", afirmó, y añadió que "el tema del combustible hoy por hoy es el que más pesa en el tema de la generación de electricidad".
El Anatoly Kolodkin, petrolero sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, llegó a Matanzas el 30 de marzo con aproximadamente 730,000 barriles de crudo ruso.
El crudo fue trasladado por cabotaje a la refinería Camilo Cienfuegos, donde a las 48 horas ya se obtenían productos refinados: diésel, gasolina, fuel oil y gas licuado de petróleo.
La distribución comenzó el 17 de abril, un día antes de lo previsto, y desde entonces se observó una mejoría en los apagones, aunque Cuba solo distribuye 800 toneladas diarias de fuel, la mitad de las 1,600 toneladas que necesitaría para una operación normal.
La crisis se agravó a partir del 3 de diciembre de 2025, cuando fue incautado el barco Skipper, que transportaba un millón de barriles hacia Cuba.
"El 8 de diciembre es que entra el último barco... y a partir de ahí no hemos recibido más combustible hasta ahora", precisó el ministro.
A esa situación se sumó la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, que cortó el flujo de petróleo venezolano, y la Trump el 29 de enero, que impone sanciones secundarias y aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, lo que provocó que México suspendiera sus envíos de Pemex.
"Un suministro de combustible hacia Cuba, de cualquier país, puede afectar toda la economía de ese país", reconoció el propio ministro al explicar el efecto disuasorio de las sanciones estadounidenses.
De la O Levy señaló que el régimen continúa buscando nuevos cargamentos, pero sin garantías concretas: "Estamos haciendo lo impensable para que haya un poco más de continuidad".
Rusia anunció un segundo envío, mencionado también por el canciller Serguéi Lavrov, pero sin fecha ni volumen confirmados al momento de las declaraciones del ministro cubano, quien resumió la situación con una frase que no deja margen a la esperanza: "¿Cuánto nos puede durar esta felicidad energética? No es mucho tiempo, Randy, no es mucho tiempo."
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el suministro de petróleo
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto tiempo durará el suministro de petróleo ruso en Cuba?
El suministro de petróleo ruso alcanzará solo para cubrir unos 10 días de consumo en Cuba. La llegada del petrolero Anatoly Kolodkin ha proporcionado un alivio temporal, pero no resuelve la crisis energética que enfrenta la isla. El volumen recibido es insuficiente para satisfacer las necesidades energéticas mensuales del país.
¿Por qué Cuba está enfrentando una crisis de combustible?
Cuba enfrenta una crisis de combustible debido a la interrupción de suministros de sus principales proveedores, como Venezuela y México, y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Estas sanciones han disuadido a otros países de enviar petróleo a la isla. Además, tras la captura de Nicolás Maduro, se detuvieron los envíos de petróleo venezolano, y las amenazas de sanciones de Washington llevaron a México a suspender sus envíos de Pemex.
¿Qué impacto tiene la falta de combustible en la vida diaria de los cubanos?
La falta de combustible en Cuba ha provocado apagones prolongados, afectando la vida diaria de los cubanos. El déficit de generación eléctrica ha llevado a apagones que superan las 30 horas en algunas regiones. Además, ha impactado en el transporte, el suministro de agua y la recolección de desechos sólidos, lo que ha aumentado el descontento social y las protestas.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano está intentando asegurar nuevos suministros de combustible, aunque sin garantías concretas. Se ha implementado un racionamiento estricto de gasolina y se prioriza la generación eléctrica con el poco diésel disponible. Cuba continúa operando al 50% de sus capacidades energéticas debido a la escasez de combustible.
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