Cuba solo tiene combustible hasta finales de abril: Ministro de Energía advierte

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, admitió este miércoles que el único cargamento de combustible recibido en más de cuatro meses —el petrolero ruso Anatoly Kolodkin— no es suficiente y su contenido alcanza solo hasta finales de abril.

"Solo con este barco tenemos hasta el fin de este mes. Es decir, que lo que nos quedan unos días, porque hoy ya estamos a 22 de abril. Nos queda hasta final de este mes", declaró el ministro en el programa oficialista de la Mesa Redonda.

La advertencia es crítica: Cuba necesita ocho barcos mensuales de todos los combustibles para cubrir sus necesidades energéticas y económicas, pero solo ha recibido uno desde diciembre de 2025.

"Si son ocho barcos lo que nosotros necesitamos, incluyendo la economía, y nos llega un barco con 100,000 toneladas, lo estamos distribuyendo al 50% de lo que se necesita", explicó De la O Levy.

El ministro reconoció que el régimen opera actualmente a la mitad de sus posibilidades por falta de combustible: "Estamos trabajando el 50% de las posibilidades", afirmó, y añadió que "el tema del combustible hoy por hoy es el que más pesa en el tema de la generación de electricidad".

El Anatoly Kolodkin, petrolero sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, llegó a Matanzas el 30 de marzo con aproximadamente 730,000 barriles de crudo ruso.

El crudo fue trasladado por cabotaje a la refinería Camilo Cienfuegos, donde a las 48 horas ya se obtenían productos refinados: diésel, gasolina, fuel oil y gas licuado de petróleo.

La distribución comenzó el 17 de abril, un día antes de lo previsto, y desde entonces se observó una mejoría en los apagones, aunque Cuba solo distribuye 800 toneladas diarias de fuel, la mitad de las 1,600 toneladas que necesitaría para una operación normal.

La crisis se agravó a partir del 3 de diciembre de 2025, cuando fue incautado el barco Skipper, que transportaba un millón de barriles hacia Cuba.

"El 8 de diciembre es que entra el último barco... y a partir de ahí no hemos recibido más combustible hasta ahora", precisó el ministro.

A esa situación se sumó la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, que cortó el flujo de petróleo venezolano, y la Trump el 29 de enero, que impone sanciones secundarias y aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, lo que provocó que México suspendiera sus envíos de Pemex.

"Un suministro de combustible hacia Cuba, de cualquier país, puede afectar toda la economía de ese país", reconoció el propio ministro al explicar el efecto disuasorio de las sanciones estadounidenses.

De la O Levy señaló que el régimen continúa buscando nuevos cargamentos, pero sin garantías concretas: "Estamos haciendo lo impensable para que haya un poco más de continuidad".

Rusia anunció un segundo envío, mencionado también por el canciller Serguéi Lavrov, pero sin fecha ni volumen confirmados al momento de las declaraciones del ministro cubano, quien resumió la situación con una frase que no deja margen a la esperanza: "¿Cuánto nos puede durar esta felicidad energética? No es mucho tiempo, Randy, no es mucho tiempo."