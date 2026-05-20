Zoé Valdés anuncia la presentación de su libro "Dignas cubanas" en Miami

La escritora cubana Zoé Valdés presentará esta tarde su libro «Dignas Cubanas» en el espacio cultural Sentir Cubano, en Little Havana, Miami, a las seis de la tarde.

La propia autora anunció la presentación de su libro en un video para CiberCuba, grabado en el aeropuerto mientras viajaba hacia el sur de Florida. Llega en una fecha cargada de simbolismo: el 20 de mayo, aniversario de la independencia de Cuba.

«Dignas Cubanas» es el segundo volumen de una serie iniciada con «Hijas de Cuba», dedicada a visibilizar a las mujeres que han luchado por la libertad de la isla a lo largo de la historia, con especial énfasis en las madres cubanas.

Valdés describió el proyecto con honestidad sobre su naturaleza: «Es doloroso escribir este libro. No es un libro que tenga pretensiones literarias, es solo una compilación».

La autora anunció además que trabaja en un tercer volumen titulado «Glorias de Cuba», que, según sus palabras, «será una mezcla de ambos con otra gran cantidad de madres, mujeres, abuelas sacrificadas, por la libertad de Cuba».

En el mismo video, Valdés informó que ayer llegó a librerías su libro «Cuba y ahora la libertad», publicado en España por la editorial Sekotia, cuyo título completo es «Cuba, y ahora la libertad. Propuestas para un cambio radical en una Cuba que ya no puede esperar».

El mensaje central de esa obra es contundente: «Sin libertad no habrá país. Sin libertad no habrá reconstrucción posible».