José Daniel Ferrer agradece apoyo del Parlamento Europeo a suspensión del Acuerdo de la UE con el régimen cubano

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El líder opositor cubano José Daniel Ferrer agradeció este miércoles el respaldo mayoritario que encontró entre los eurodiputados durante su reciente gira europea, al constatar que de aproximadamente medio centenar de parlamentarios visitados hace dos semanas, solo uno defiende el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba.

«Agradecimientos para todos los eurodiputados solidarios con el Pueblo Cubano. De medio centenar que vimos hace dos semanas, solo una defiende el muy negativo ADPC», escribió Ferrer en su cuenta de la red social X.

El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuatro veces preso político y residente en Miami desde el 13 de octubre de 2025, fue contundente en su valoración del acuerdo: «La mayoría sabe muy bien que con la criminal dictadura castrocomunista, solo funcionan las condenas y presiones. El actual Acuerdo solo beneficia al régimen comunista».

Ferrer también subrayó el daño que el ADPC causa a la propia Unión Europea, al señalar que el acuerdo «beneficia hasta con dinero a un régimen aliado de Rusia, que apoya la invasión de Putin contra Ucrania», lo que lo convierte, a su juicio, en un instrumento perjudicial tanto para el pueblo cubano y los presos políticos como para los intereses europeos.

El mensaje llega un día después de que el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo debatiera sobre la represión política y la situación humanitaria en Cuba, donde la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, reconoció que el ADPC «no ha dado los frutos» esperados tras casi una década en vigor, aunque defendió su continuidad como herramienta de diálogo.

La declaración de Ferrer es el resultado directo de una intensa gira europea iniciada a principios de mayo, impulsada por la organización Prisoners Defenders y su presidente Javier Larrondo.

El 5 de mayo compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo en Bruselas, donde describió a Cuba como en «la peor crisis de su historia moderna» y reclamó la aplicación de sanciones Magnitsky contra el régimen.

El eurodiputado Hermann Tertsch anunció el 11 de mayo que su grupo presentaría una resolución para suspender inmediatamente los acuerdos de la UE con Cuba, con votación prevista para el pleno de junio de 2026.

La presión de la sociedad civil cubana sobre las instituciones europeas no es nueva. En abril de 2026, las activistas Carolina Barrero y Amelia Calzadilla viajaron a Bruselas y se reunieron con el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons, recabando apoyos para que la UE iniciara un proceso interno de revisión del ADPC.

En enero de 2026, el Parlamento Europeo había aprobado una enmienda con 331 votos a favor y 241 en contra pidiendo revisar y suspender la cooperación con Cuba, vinculada también a la presencia de más de 1,076 combatientes cubanos en Ucrania y al uso de fondos europeos en estructuras represivas.

El ADPC fue firmado en 2016 y entró en vigor en 2017; contiene una cláusula de derechos humanos que permite su suspensión en caso de incumplimiento grave, mecanismo que hasta 2026 nunca había sido activado formalmente.

La votación definitiva sobre el futuro del acuerdo está prevista para el pleno del Parlamento Europeo de junio de 2026.