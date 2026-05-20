Aspectos sobre la Enmienda Platt que no te enseñaron en la escuela

El historiador Maikel Arista-Salado ofrece una relectura de la Enmienda Platt que desafía la narrativa oficial cubana, presentándola no como un símbolo del imperialismo yanqui sino como una obligación del derecho internacional que Estados Unidos asumió al crear artificialmente la República de Cuba.

El punto de partida del historiador es técnico pero revelador: «La enmienda Platt nunca estuvo vigente en Cuba. La enmienda Platt es una norma estadounidense que tiene eficacia jurídica dentro de Estados Unidos; para transformar eso a que tenga eficacia en Cuba es el apéndice constitucional».

Ese apéndice se incorporó en la Convención Constituyente de 1900, cuando el gobernador militar advirtió a los constituyentistas que si no aceptaban su contenido, las tropas estadounidenses no se retirarían. La historia lo ha contado como un agravio, pero Arista-Salado lo interpreta de otro modo.

«La Enmienda Platt es una obligación del derecho internacional, porque Estados Unidos crea la situación que va a generar una República de Cuba. Por lo tanto, el único momento para hacerlo es antes de que la república nazca», explica el historiador.

También descarta que un tratado hubiera sido suficiente: «Tampoco se puede hacer por un tratado, porque mañana cambias el tratado y se acabó. Entonces, el apéndice constitucional garantizaba la permanencia de este acuerdo».

Para justificar los controles impuestos, Arista-Salado cuestiona la legitimidad popular de la independencia. Señala que en las elecciones de abril de 1898, con participación de casi el 50% del padrón electoral, el 80% del parlamento insular era autonomista. «No me puedes decir que el pueblo cubano unánimemente quería la independencia», afirma.

Sobre los líderes independentistas, el historiador es directo: «Los mambises que eran los que iban a asumir el poder se habían pasado los diez años anteriores entregando bonos de la República como sobornos a los legisladores norteamericanos. Por eso es que la resolución conjunta se logra», algo que no ocurrió para Filipinas ni para Puerto Rico.

En cuanto al contenido concreto del documento, Arista-Salado detalla que la Enmienda Platt constaba de unos ocho artículos con disposiciones sobre limitación de tratados que menoscabaran la soberanía, control del endeudamiento público, saneamiento sanitario de la isla, reconocimiento de los actos del gobierno de ocupación y cesión de terrenos para bases navales carboneras, de las cuales solo quedó Guantánamo.

Sobre la base naval, el historiador recuerda que el tratado original «dice que solo es para abastecer a los barcos de carbón y solamente eso», y menciona que un académico ha argumentado que su uso posterior como prisión viola ese acuerdo.

Pero el aspecto que Arista-Salado considera más doloroso no es la base naval: «Yo pienso que lo más doloroso de la enmienda fue la omisión de la Isla de Pino de los límites de Cuba, porque históricamente la Isla de Pino ha sido parte del territorio cubano y fue omitida hasta el año 25».

La situación de la Isla de Pinos no se resolvió hasta que el Senado de Estados Unidos ratificó en 1925 el Tratado Hay-Quesada, firmado originalmente en 1904, en consideración a las concesiones de las bases navales.

El debate sobre la Enmienda Platt cobra nueva relevancia en el contexto de las discusiones sobre una posible transición en Cuba, donde algunos analistas establecen paralelismos con la Ley Helms-Burton de 1996, que también fija condiciones externas para la normalización de relaciones con la isla.