Cuba habla de «engaño» y defiende sus acciones en el caso Hermanos al Rescate

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La Embajada de Cuba en Estados Unidos lanzó este miércoles una campaña en redes sociales bajo el nombre «MythBreakers» para defender el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, calificando el caso como un «engaño» y argumentando que La Habana agotó todos los canales diplomáticos antes de actuar.

La campaña, publicada en la cuenta oficial @EmbaCubaUS en la red social X, llega la víspera en que medios de prensa indican que el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene programado un anuncio en la Freedom Tower de Miami con posibles cargos penales contra Raúl Castro por el derribo, en una fecha cargada de simbolismo: el 20 de mayo, aniversario de la independencia de Cuba en 1902.

En sus publicaciones, la embajada afirma que entre 1994 y 1996 se produjeron más de 25 violaciones del espacio aéreo cubano por parte de Hermanos al Rescate, «cada una formalmente denunciada por escrito» ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

«Nadie puede alegar ignorancia», sostiene la misión diplomática cubana en uno de sus tuits.

Como evidencia, la embajada compartió un memorando interno de la FAA fechado el 22 de enero de 1996 —un mes antes del derribo— en el que la funcionaria Cecilia Capestany advertía: «El peor escenario es que un día los cubanos derriben uno de estos aviones y la FAA mejor tener todo en orden».

El documento también menciona explícitamente a José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, y revela que el Subsecretario de Estado había contactado al Secretario de Transporte Peña para consultar sobre el caso.

La embajada también citó al analista de inteligencia Dr. Latell, quien en un reportaje de CBS Miami de 2009 declaró que «el gobierno cubano había estado protestando los vuelos durante al menos 17 o 18 meses antes del derribo», y que los diplomáticos estadounidenses en La Habana podían ver y escuchar los aviones desde la propia misión diplomática.

En otro tuit, la embajada argumentó que ningún Estado soberano está obligado a tolerar «incursiones ilegales y continuas» en su territorio, y que el derecho internacional y los convenios de aviación civil amparan la soberanía sobre el espacio aéreo.

Sin embargo, la versión cubana choca con las conclusiones de organismos internacionales. La OACI determinó en su informe de julio de 1996 que los dos aviones fueron derribados aproximadamente entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, es decir, en espacio aéreo internacional, y que Cuba no intentó comunicarse por radio antes de abrir fuego.

En el ataque murieron cuatro personas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Una tercera avioneta, pilotada por Basulto, logró escapar.

La posible acusación contra Raúl Castro, de 94 años, estaría basada en una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro supuestamente ordena: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

La Fiscalía General de Florida había reabierto una investigación criminal sobre el caso en marzo de 2026, coincidiendo con el 30 aniversario del derribo, lo que impulsó la nueva ofensiva diplomática del régimen cubano para contrarrestar la narrativa antes del anuncio del Departamento de Justicia.