Asesinan a custodio de una cafetería durante un robo en Yaguajay, Sancti Spíritus

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Un hombre de 78 años, custodio de la cafetería El Tranque, fue hallado sin vida en la madrugada del sábado 16 de mayo en el municipio de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus, en lo que las autoridades calificaron de inmediato como un crimen cometido durante un robo al establecimiento.

De acuerdo con información de Radio Sancti Spíritus, la víctima había sido golpeada con fuerza en la cabeza, atada de pies, manos y cuello con una colcha y cinta adhesiva, y finalmente privada de la vida mediante maniobras combinadas que provocaron una asfixia mecánica, según precisó el teniente coronel Rolando Rodríguez Carmenate, jefe del Órgano Provincial de Investigación Criminal en esa provincia.

Equipos multidisciplinarios del Ministerio del Interior (MININT) procesaron la escena y levantaron evidencias.

Las primeras pesquisas permitieron reconstruir cómo ocurrió el acceso al local: «Los presuntos autores accedieron por una ventana lateral, tras zafar varias tablillas de la persiana y se llevaron varios bienes», refirió Rodríguez Carmenate.

Entre lo sustraído figuran alrededor de 20 botellas de ron de alta gama, cigarros de varios tipos, tabaco, dos equipos de música, dinero en efectivo de la caja, varias confituras y una bicicleta modelo 20 propiedad de la víctima.

El móvil del crimen fue, según la investigación, el ánimo de lucro.

A pocas horas del hallazgo, los dos equipos de música fueron recuperados y reconocidos por el propietario del local como los mismos sustraídos del punto de venta.

Posterior registro en una vivienda del municipio cabecera permitió ocupar otros bienes vinculados al caso.

Cuatro ciudadanos permanecen detenidos por su presunta participación en el crimen.

«Dos de ellos cumplen sanción en la prisión de Las Mulas, en Jatibonico, y disfrutaban de un pase al hogar; uno es residente en La Habana y fue invitado por el otro a pasar esos días en Yaguajay. Según la investigación, uno de los implicados confesó y comprometió al resto», añadió el oficial del MININT.

Los imputados trasladaron parte de los bienes hasta la ciudad de Sancti Spíritus, donde quedaron ocultos en la vivienda de un amigo, también arrestado.

El hecho de que dos de los detenidos gozaban de un pase temporal desde la prisión de Las Mulas plantea interrogantes sobre el sistema penitenciario cubano y los permisos de salida, mientras que la participación de un residente habanero apunta a una operación planificada con desplazamiento interprovincial.

Este crimen no es un hecho aislado. En los últimos meses, varios custodios han sido asesinados en Cuba durante robos a establecimientos bajo su vigilancia, especialmente en Santiago de Cuba. En agosto de 2025, seis hombres fueron arrestados por el crimen de un custodio en una cooperativa agropecuaria de Baire, Contramaestre. En septiembre de 2025, el MININT de Sancti Spíritus confirmó dos asesinatos ocurridos en la provincia, ambos con arma blanca.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 1,319 delitos entre enero y junio de 2025, con un promedio de 7,3 hechos delictivos diarios y 63 crímenes en ese semestre, lo que refleja el deterioro sostenido de la seguridad pública en la isla.

«Todos presentan antecedentes penales y mala conducta social y enfrentan proceso penal por el delito de asesinato. La Fiscalía evalúa en estos momentos la solicitud de medida cautelar de prisión provisional», concluyó el teniente coronel Rodríguez Carmenate.