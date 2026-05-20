¿Quiénes son los otros cinco militares acusados junto a Raúl Castro en EE.UU.?

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La justicia federal de Estados Unidos desclasificó hoy una acusación ampliada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida contra Raúl Castro y cinco militares de la Fuerza Aérea Revolucionaria por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.

El documento judicial —una «Motion to Unseal Superseding Indictment» en el caso No. 03-20685-CR-SEITZ(s)— fue firmado por la fiscal federal Abbie D. Waxman y presentado bajo la supervisión del fiscal Jason A. Reding Quiñones. Junto a Raúl Modesto Castro Ruz, los otros cinco acusados son Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Lorenzo Alberto Pérez-Pérez es el piloto que disparó los misiles que destruyeron las dos avionetas. Nacido en 1959 en Las Tunas, era veterano de 74 misiones de combate con más de 1,000 horas de vuelo, 500 de ellas en aviones MiG-29. Sus misiles causaron la muerte instantánea de Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

Emilio José Palacio Blanco pilotó un caza MiG-23 ML que también participó en la operación, conocida internamente como «Operación Escorpión».

José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas formaron la segunda pareja de cazas que despegó de la base de San Antonio de los Baños. Ambos tripulaban un MiG-23 UB 704 biplaza con la misión de interceptar la tercera avioneta, a bordo de la cual viajaban José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, y Silvia Iriondo, de la organización MAR por Cuba.

No lograron derribarla: Basulto se ocultó entre las nubes y, cuando los pilotos lo localizaron de nuevo, ya se acercaban al espacio aéreo estadounidense y les negaron la autorización para continuar.

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, teniente coronel de la DAAFAR, pilotó el MiG-29A 911 en la persecución de la avioneta de Basulto. Tampoco logró derribarla por las mismas razones. Su caso adquirió relevancia reciente porque emigró a Estados Unidos en abril de 2024 mediante visa parole humanitaria y fue arrestado en noviembre de 2025 por fraude migratorio al ocultar su pasado militar en su solicitud de residencia permanente. Enfrenta hasta 15 años de prisión federal por esos cargos.

La evidencia central de la acusación es una grabación de audio de Raúl Castro de junio de 1996, en la que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas describe la orden que impartió: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

El único condenado hasta ahora por el caso fue Gerardo Hernández, miembro de la red de espionaje cubana conocida como «Cuban Five», sentenciado en 2001 por conspiración para asesinato y liberado en 2014 en un canje de presos.

José Basulto, el piloto que logró escapar aquel 24 de febrero, reaccionó con emoción ante la acusación: «He deseado esto durante mucho tiempo. He deseado que se haga justicia, que la justicia se haga realidad».