Laritza Camacho: "No hay nada martiano en un poder que no escucha a su pueblo"

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La locutora y actriz cubana Laritza Camacho publicó en Facebook una reflexión sobre José Martí que se convirtió en una crítica directa al gobierno, coincidiendo con el 131 aniversario de la caída en combate del prócer en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895.

El texto parte de un recuerdo personal: en una ocasión su madre, Felicia Cabrera Cabrera, maestra normalista, fue de madrugada al aula para llenar la pizarra con la imagen del apóstol y citas suyas antes de que llegaran sus alumnos. "No había consignas, sólo Martí, Cuba y los cubanos", subrayó Laritza.

Foto: Facebook / Laritza Camacho

La publicación incluye una fotografía de esa pizarra, con cuatro frases de Martí escritas con tiza: "La luz es el gozo supremo de los hombres", "Un grano de Poesía sazona un siglo", "La queja es una prostitución del carácter" y "Un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército".

Foto: Facebook / Laritza Camacho

Camacho recuerda que cuando tenía ocho o nueve años se empezó a prohibir llamar "apóstol" a Martí, sustituyendo el término por "Héroe Nacional", supuestamente por la connotación religiosa de la palabra.

Sin embargo, la orden no prendió: "Apóstol y maestro fueron palabras que perduraron enraizadas en casi todos, hasta hoy", aclaró.

Captura de Foto: Facebook / Laritza Camacho

La artista rechaza el argumento oficial con precisión: "apóstol" es una palabra de origen griego que en términos civiles designa a un embajador, un enviado a cumplir una misión, y la misión de Martí fue siempre unir a los cubanos.

"Quiero seguir llamando apóstol a Martí, como recordatorio de que a su misión unificadora le falta un trecho (y largo)", escribió, y señaló la contradicción de quienes se proclaman martianos: "Nos decimos martianos pero agredimos al otro si no piensa como nosotros y peor aún, hacemos silencio o viramos el rostro si la injusticia hacia los demás no alcanza a rozarnos".

La frase que concentra toda la carga política del texto es contundente: "No hay nada martiano en un poder que no escucha a su pueblo".

No es la primera vez que Camacho defiende el legado martiano frente al uso que el régimen hace de él.

En enero, respondió a la periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet, quien intentó justificar los apagones diciendo que "José Martí no conoció la luz eléctrica", con una frase contundente: "Sigan jugando a dar vueltas en casa del trompo, pero no jueguen con Martí donde habita su pueblo. Martí es, tal vez, la única luz que nos queda. Respeten".

En abril, criticó el derroche de recursos en el acto oficial del 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la revolución, celebrado en 23 y 12, El Vedado, mientras la gente no podía desplazarse al trabajo por falta de transporte. "Gritería, consignas y derroche. ¡Qué buen carácter!", resumió entonces.

El telón de fondo es una Cuba en crisis estructural: el propio Miguel Díaz-Canel reconoció en abril que "se carece de combustible absolutamente para casi todo", pero aún así reafirmó el socialismo como "única salida para Cuba".

La publicación de Camacho, formulada precisamente en el aniversario de la muerte de Martí, adquiere así una dimensión simbólica adicional: frente a un poder que invoca al apóstol en sus actos y consignas, ella recuerda que el verdadero legado martiano es escuchar al pueblo, no silenciarlo.