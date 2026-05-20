Laritza Camacho: "No hay nada martiano en un poder que no escucha a su pueblo"

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La locutora y actriz cubana Laritza Camacho publicó en Facebook una reflexión sobre José Martí que se convirtió en una crítica directa al gobierno, coincidiendo con el 131 aniversario de la caída en combate del prócer en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895.
El texto parte de un recuerdo personal: en una ocasión su madre, Felicia Cabrera Cabrera, maestra normalista, fue de madrugada al aula para llenar la pizarra con la imagen del apóstol y citas suyas antes de que llegaran sus alumnos. "No había consignas, sólo Martí, Cuba y los cubanos", subrayó Laritza.
La publicación incluye una fotografía de esa pizarra, con cuatro frases de Martí escritas con tiza: "La luz es el gozo supremo de los hombres", "Un grano de Poesía sazona un siglo", "La queja es una prostitución del carácter" y "Un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército".
Camacho recuerda que cuando tenía ocho o nueve años se empezó a prohibir llamar "apóstol" a Martí, sustituyendo el término por "Héroe Nacional", supuestamente por la connotación religiosa de la palabra.
Sin embargo, la orden no prendió: "Apóstol y maestro fueron palabras que perduraron enraizadas en casi todos, hasta hoy", aclaró.
La artista rechaza el argumento oficial con precisión: "apóstol" es una palabra de origen griego que en términos civiles designa a un embajador, un enviado a cumplir una misión, y la misión de Martí fue siempre unir a los cubanos.
"Quiero seguir llamando apóstol a Martí, como recordatorio de que a su misión unificadora le falta un trecho (y largo)", escribió, y señaló la contradicción de quienes se proclaman martianos: "Nos decimos martianos pero agredimos al otro si no piensa como nosotros y peor aún, hacemos silencio o viramos el rostro si la injusticia hacia los demás no alcanza a rozarnos".
La frase que concentra toda la carga política del texto es contundente: "No hay nada martiano en un poder que no escucha a su pueblo".
No es la primera vez que Camacho defiende el legado martiano frente al uso que el régimen hace de él.
En enero, respondió a la periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet, quien intentó justificar los apagones diciendo que "José Martí no conoció la luz eléctrica", con una frase contundente: "Sigan jugando a dar vueltas en casa del trompo, pero no jueguen con Martí donde habita su pueblo. Martí es, tal vez, la única luz que nos queda. Respeten".
En abril, criticó el derroche de recursos en el acto oficial del 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la revolución, celebrado en 23 y 12, El Vedado, mientras la gente no podía desplazarse al trabajo por falta de transporte. "Gritería, consignas y derroche. ¡Qué buen carácter!", resumió entonces.
El telón de fondo es una Cuba en crisis estructural: el propio Miguel Díaz-Canel reconoció en abril que "se carece de combustible absolutamente para casi todo", pero aún así reafirmó el socialismo como "única salida para Cuba".
La publicación de Camacho, formulada precisamente en el aniversario de la muerte de Martí, adquiere así una dimensión simbólica adicional: frente a un poder que invoca al apóstol en sus actos y consignas, ella recuerda que el verdadero legado martiano es escuchar al pueblo, no silenciarlo.
Preguntas frecuentes sobre las críticas de Laritza Camacho al gobierno cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Laritza Camacho critica al gobierno cubano utilizando el legado de José Martí?
Laritza Camacho critica al gobierno cubano porque considera que el régimen utiliza el legado de José Martí de manera oportunista, invocándolo en actos y consignas sin realmente escuchar al pueblo cubano. Ella defiende que el verdadero legado martiano implica unificar y escuchar a la población, algo que, según Camacho, el gobierno no está haciendo.
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¿Cuál es el contexto de las críticas de Laritza Camacho respecto al uso del término "apóstol" para referirse a Martí?
Laritza Camacho recuerda que en su infancia se prohibió llamar "apóstol" a Martí, sustituyéndolo por "Héroe Nacional" debido a la connotación religiosa. Ella defiende el uso del término "apóstol" porque refleja la misión unificadora de Martí, quien buscaba unir a los cubanos por encima de diferencias políticas o ideológicas.
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¿Qué relación tiene Laritza Camacho con las críticas a la gestión energética en Cuba?
Laritza Camacho ha sido una crítica constante de la gestión energética en Cuba, especialmente en cuanto a los apagones y la falta de soluciones efectivas. Ha utilizado el sarcasmo y la ironía para cuestionar los comunicados oficiales que informan sobre los problemas energéticos, enfatizando que estos no ofrecen soluciones reales a la crisis que afecta a los ciudadanos.
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¿Cómo reaccionó Laritza Camacho a las declaraciones de Arleen Rodríguez sobre Martí y la electricidad?
Ante las declaraciones de Arleen Rodríguez, quien justificó los apagones en Cuba diciendo que Martí no conoció la luz eléctrica, Laritza Camacho respondió que Martí es "la única luz que nos queda" y que no debe utilizarse para justificar la precariedad. Su respuesta fue una defensa del legado martiano como símbolo de luz y guía para el pueblo cubano.
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