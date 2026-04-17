Laritza Camacho critica derroche del acto en 23 y 12: "La gente no puede ni moverse para el trabajo"

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La locutora cubana Laritza Camacho publicó en Facebook una crítica directa al acto oficial celebrado en la esquina de 23 y 12 de El Vedado, La Habana, con motivo del 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución.

La también actriz denunció el derroche de recursos en un país donde la gente no puede ni desplazarse al trabajo por falta de transporte.

Camacho relató haber pasado por el lugar la víspera del evento, cuando ya se preparaba todo para la concentración presidida por Miguel Díaz-Canel: "Ya estaba cerrado el tráfico para la concentración de hoy. Ensayaban los bailarines y ultimaban detalles para el acto".

La presentadora reconoció el peso histórico de la fecha antes de lanzar su crítica: "Un acto por la victoria de Girón. Un acto para reafirmar el carácter socialista de la revolución. Todo es una verdad innegable. Girón fue una victoria histórica".

Pero fue directa al señalar la contradicción central que, a su juicio, define al régimen: "En cuanto al carácter socialista, se observa perfectamente en el derroche de los pocos recursos existentes en marchas, manifestaciones, actos, concentraciones... en un momento en que la gente no puede ni moverse para el trabajo, en donde todo resulta agotador".

Con su característico estilo irónico, Camacho resumió su postura en una frase que no deja lugar a dudas: "Gritería, consignas y derroche ¡Qué buen carácter!".

También apuntó contra el argumento oficial que atribuye todos los males del país al embargo estadounidense, con un sarcasmo que no necesita explicación: "Nadie nunca podrá bloquearnos las consignas ¡Abajo el bloqueo!".

Y cerró su publicación con el humor que la caracteriza: "A mi edad, ya no me pongo biónica pero si iriónica. El mundo se ha vuelto un reguetón, papote".

El acto en cuestión fue presidido por Díaz-Canel, quien en su discurso reafirmó el socialismo como única salida para Cuba, aunque también tuvo que admitir la gravedad de la crisis al decir que "se carece de combustible absolutamente para casi todo".

Para su realización, la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana ordenó el cierre total de calles en la zona desde las cinco de la mañana.

La crítica de Camacho cobra especial fuerza en el contexto de la grave crisis de transporte que vive Cuba: el sistema público solo cubre el 42 % de las metas planificadas, y el transporte urbano de La Habana lleva colapsado desde el 6 de febrero por falta de combustible.

La producción de autobuses en la isla cayó de 473 unidades en 2019 a solo 12 proyectadas para 2026, una caída del 97.5 %, según el economista Pedro Monreal.

La locutora, conocida por su paso como presentadora del programa "Mediodía en TV" de la televisión cubana, lleva años denunciando las contradicciones del régimen desde sus redes sociales.

En julio de 2021, tras las protestas del 11J, exigió públicamente las disculpas y la dimisión de Díaz-Canel por ordenar la represión contra los manifestantes.

En enero de este año, respondió con dureza a la periodista oficialista Arleen Rodríguez cuando esta intentó justificar los apagones invocando a José Martí: "Sigan jugando a dar vueltas en casa del trompo, pero no jueguen con Martí donde habita su pueblo".