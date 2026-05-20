Anna Bensi le responde a ciberclaria: "Yo no tengo la responsabilidad de resolverle la vida a nadie"

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La activista y creadora de contenido cubana Anna Bensi (Anna Sofía Benítez Silvente) publicó una contundente respuesta en su perfil de Facebook a un usuario identificado como Clev Mindy que la acusó de no haber hecho nada por Cuba ni por su pueblo.

La crítica, publicada en un perfil que la joven identificó como falso, pedía: "Que levante la mano el cubano al que esta niña le haya solucionado la vida de alguna forma", y enumeraba carencias básicas que, según él, Anna debe resolver: electricidad, comida, medicinas, bajada de precios, transporte y agua.

Clev Mindy añadió que Anna "no genera resultados" y la acusó de estar "de acuerdo con Trump en que no entre combustible al país", antes de cerra con la pregunta: "En un final, ¿quiénes se joden?".

La respuesta de Anna Bensi fue directa al punto: "Yo no tengo la responsabilidad de resolverle la vida a nadie. El encargado de facilitar las vías para eso es el Estado y no lo hace".

Captura de Facebook / Anna Sofía Benítez Silvente

La joven de 21 años, residente en Alamar, La Habana, aprovechó para marcar distancia entre su perfil real y el que lanzó el ataque: "En este perfil real (no falso como el que hizo el comentario) se crea contenido desde el respeto haciendo uso de mi derecho de expresión para dejar en claro que yo estoy abiertamente en contra de la dictadura cubana, porque no me representa ni vela por mis intereses como ciudadana cubana".

Cerró su publicación con una alusión a sus miles de seguidores: "Si las personas que me siguen se sienten identificadas, pues… por algo será, ¿no?".

Anna Bensi suele recibir ataques en redes sociales, de cuentas -frecuentemente falsas- que defienden al régimen, ofenden a las voces críticas y buscan desacreditarlas argumentando que no resuelven los problemas concretos de la población.

El intercambio se produce en un momento de intensa presión sobre la influencer.

Desde el 26 de marzo, ella y su madre, Caridad Silvente Laffita, están bajo arresto domiciliario y con prohibición de salir del país, imputadas bajo el artículo 393 del Código Penal cubano por presuntos delitos contra la intimidad personal, con penas posibles de dos a cinco años de prisión.

En abril, denunció el hackeo de sus cuentas de WhatsApp y Telegram y la desactivación de sus líneas de ETECSA, y reveló que agentes de contrainteligencia intentaron reclutarla como informante durante un interrogatorio en la estación policial de Alamar, ofreciéndole apoyo a su carrera musical a cambio de abandonar el activismo.

Pese a todo, ha mantenido su activismo sin pausa.

El pasado jueves se reunió con el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, junto al colectivo juvenil "Fuera de la Caja Cuba".

En ese encuentro, Hammer le transmitió un mensaje del secretario de Estado Marco Rubio: "Por parte de Washington estuve con el secretario Rubio, le dije que nos íbamos a reunir, entonces manda sus saludos y ánimo".

Anna Bensi saltó a la prensa internacional en febrero de 2026 tras viralizarse sus videos en TikTok, YouTube y Facebook denunciando los apagones, los bajos salarios y la falta de libertades en Cuba, y desde entonces no ha dejado de publicar contenido crítico contra el régimen, a pesar de la represión sistemática que enfrenta.