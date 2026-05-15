Marco Rubio envía saludos y ánimos a Anna Bensi y jóvenes cubanos de Fuera de la Caja

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El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió saludos y ánimos a la activista Anna Bensi y a los integrantes del colectivo Fuera de la Caja Cuba a través del jefe de misión de la Embajada estadounidense en La Habana, quien se reunió con estos jóvenes activistas para conocer sus esperanzas para Cuba.

El encuentro quedó registrado en un video publicado por la cuenta oficial de la Embajada de EEUU en Cuba en Facebook, donde el diplomático, identificado como Mike, explicó que había informado previamente a Rubio sobre la reunión. «Por parte de Washington estuve con la Secretaría Rubio, le dije que nos íbamos a reunir, entonces manda sus saludos y ánimo», afirmó el funcionario.

El jefe de misión también reafirmó el compromiso de Washington con la libertad de los cubanos en la isla: «El interés por parte de Estados Unidos es que todos los cubanos, sobre todo los cubanos de la Tierra, puedan vivir aquí con tranquilidad y libertad».

El diplomático cerró su mensaje con una declaración de respaldo directo a los jóvenes: «Sepan que siempre tienen amigos en la embajada de Estados Unidos, aquí en Cuba, aquí en La Habana».

La Embajada acompañó la publicación con el texto: «La juventud determinará el futuro del país», bajo los hashtags #FreeEl4Tico y #ConCubanosDeAPie.

Fuera de la Caja Cuba es un colectivo de activismo digital y artístico fundado a inicios de enero de 2026 en el municipio del Cerro, La Habana, integrado por cuatro jóvenes de alrededor de veinte años que usan arte, teatro y videos en redes sociales para promover ideas libertarias y criticar el adoctrinamiento estatal.

Entre sus miembros identificados están Karel Daniel Hernández Bosques y Amanda Beatriz Andrés Navarro. El grupo se identifica con gorras rojas con el lema «Make Cuba Great Again».

Anna Bensi, cuyo nombre real es Anna Sofía Benítez Silvente, es una joven activista cubana de 21 años residente en La Habana que ha difundido contenido crítico sobre la situación económica y la falta de libertades en Cuba.

Ambos han sido blanco de una represión sistemática por parte del régimen cubano. La Seguridad del Estado ha intimidado a sus familiares, inhabilitado sus teléfonos a través de ETECSA y hackeado sus cuentas de WhatsApp y Telegram. El 21 de abril, Anna Bensi denunció el hackeo simultáneo de ambas plataformas y la desactivación de sus líneas.

Desde el 25 de marzo, Anna Bensi y su madre permanecen bajo arresto domiciliario, con cargos que podrían implicar penas de dos a cinco años de prisión.

El 26 de abril, Karel Daniel publicó un video denunciando que la Seguridad del Estado citó a su madre y advirtió que si los jóvenes seguían produciendo videos críticos «irán presos».

La reunión con la Embajada se enmarca en una política activa de acercamiento de la administración Trump a la sociedad civil cubana, que también ha incluido el caso del adolescente Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, preso desde el 16 de marzo en la cárcel de Canaleta por cargos de sabotaje tras protestas en Morón, Ciego de Ávila, y a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares el 24 de abril.

Rubio calificó al régimen cubano como un «estado fallido» gobernado por comunistas el pasado 5 de mayo, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.