Mike Hammer se reúne en Cuba con jóvenes de Fuera de la Caja y Anna Bensi

El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió esta semana con integrantes del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba y con la creadora de contenido Anna Bensi, en un encuentro que la representación diplomática difundió en sus redes sociales junto a los hashtags #FreeEl4Tico y #ConCubanosDeAPie.

La embajada describió el encuentro así: «Nuestros diplomáticos y Mike se reunieron con jóvenes que creen firmemente en su derecho a la libertad de expresión como Fuera de la Caja Cuba y Anna Bensi para conocer mejor sus esperanzas para Cuba. La juventud determinará el futuro del país».

Durante la reunión, Hammer informó a los jóvenes que había estado recientemente en Miami con el secretario de Estado Marco Rubio y que le había adelantado el encuentro. «Por parte de Washington estuve con el Secretario Rubio, le dije que nos íbamos a reunir, entonces manda sus saludos y ánimo», dijo el diplomático.

Hammer reafirmó además el compromiso de Washington con la libertad de los cubanos en la isla: «El interés por parte de Estados Unidos es que todos los cubanos, sobre todo los cubanos de a pie, puedan vivir aquí con tranquilidad y libertad». Y cerró con un mensaje directo: «Sepan que siempre tienen amigos en la embajada de Estados Unidos, aquí en Cuba, aquí en La Habana».

Fuera de la Caja Cuba es un colectivo surgido en enero de 2026 en el municipio del Cerro, La Habana, integrado por Karel Daniel Hernández Bosques, Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro y Mauro Reigos Pérez, todos de alrededor de veinte años. El grupo usa arte, teatro y videos en redes sociales para criticar el sistema político cubano, reconocible por sus gorras rojas con el lema «Make Cuba Great Again».

Desde febrero de 2026, la Seguridad del Estado ha intensificado el hostigamiento contra el colectivo: visitas domiciliarias de agentes encubiertos, amenazas a familiares, inhabilitación de teléfonos por ETECSA y hackeo de cuentas de WhatsApp. El 25 de abril, citaron a la madre de uno de sus integrantes para advertirle sobre posibles penas de prisión si el grupo continuaba publicando contenido crítico.

Anna Bensi (Anna Sofía Benítez Silvente), de 21 años y residente en Alamar, La Habana, quedó bajo reclusión domiciliaria junto a su madre el 26 de marzo, acusadas bajo el artículo 393 del Código Penal cubano por «actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz», con penas posibles de dos a cinco años. Amnistía Internacional documentó su caso en abril y exigió el cese de la represión.

Hammer ya había visitado a Anna Bensi y su madre en Alamar el 9 de abril, cuando permanecían bajo arresto domiciliario, y calificó su único «delito» como «defender sus creencias, su fe». La propia activista había declarado públicamente: «Pueden encarcelar personas, pero no ideas».

El hashtag #FreeEl4Tico incluido en la publicación hace referencia a Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto audiovisual El 4tico, detenidos en Holguín e imputados por «instigación para delinquir» y «propaganda contra el orden constitucional».

Esta política de diplomacia de contacto directo con la sociedad civil cubana se alinea con la postura del secretario Rubio, quien mantiene una línea de presión máxima frente al régimen. Cuba registra en 2026 una de las tasas más altas de presos políticos del hemisferio, con cientos de detenidos desde las protestas del 11 de julio de 2021. Hammer ya había dejado clara su posición en febrero ante la diáspora cubana en Madrid: «El cambio en Cuba se va a realizar».