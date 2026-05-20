"¿Vale la pena?": Se reencontró con su hijo después de 3 años en Cuba y así fue el momento

Un padre cubano identificado como Jorge Garcia compartió en TikTok el emotivo momento en que se reencuentra con su hijo en Cuba tras tres años sin verse, en un video que conmovió a miles de usuarios de la plataforma.

El clip, publicado el pasado jueves, muestra el abrazo entre padre e hijo en lo que parece ser las afueras de una casa en un entorno rural de la isla. «Tres años sin ver a mi hijo», escribió el propio Garcia en el video, resumiendo en pocas palabras el peso de una separación que miles de familias cubanas conocen de cerca.

El caso de Jorge Garcia no es aislado. En el lapso de una sola semana de mayo, al menos cuatro videos de reencuentros familiares se viralizaron en TikTok entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

El pasado miércoles 6 de mayo, Dairon Becerril se reencontró con su padre en Cuba tras casi tres años, en un momento especialmente cargado porque el padre había sufrido varias isquemias cerebrales. «Maldita distancia», escribió Becerril en su publicación.

Al día siguiente, el jueves 7 de mayo, un cubano emigrado a Uruguay regresó de sorpresa a Cuba tras casi tres años y llegó gritando «¡Mami!» al llegar a su casa rural, en un video que superó las 407,100 visualizaciones.

El miércoles 14 de mayo, el mismo día que Jorge Garcia publicó su video, una cubana se reencontró con su madre tras cuatro años de separación, acumulando más de 379,700 vistas en la plataforma.

Detrás de cada uno de estos videos hay una realidad estructural: más de 250,000 cubanos emigraron solo en 2024, dejando atrás hijos, padres y cónyuges en la isla.

Los altos costos de los pasajes aéreos —que pueden superar los 1,000 dólares en rutas hacia Cuba— junto a las restricciones migratorias y las dificultades económicas hacen que muchos emigrantes pasen años sin poder regresar a visitar a sus familias.

Este fenómeno no es nuevo. En enero de este año, un padre cubano se reencontró con sus hijos tras siete años de separación, en otro video que circuló ampliamente en TikTok y generó una respuesta emocional masiva entre la comunidad cubana.

La separación prolongada entre padres e hijos se ha convertido en uno de los costos humanos más visibles de la crisis que atraviesa Cuba, agudizada por los apagones, la escasez y el deterioro económico acumulado tras décadas de dictadura.