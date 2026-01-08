Un video publicado en TikTok ha hecho llorar a miles. La usuaria @lisiyauge compartió el momento en que un padre cubano vuelve a abrazar a sus hijos en Cuba, después de siete años sin poder verlos.

En el clip se ve cómo el hombre baja del auto y los pequeños corren a su encuentro. Se abrazan tan fuerte que parecen querer recuperar todo el tiempo perdido. “Después de 7 años, el abrazo más esperado”, se lee sobre las imágenes, mientras suena de fondo la canción “Dios te bendiga, hijo”, de Pastor Yahziel.

La escena ha tocado muchas fibras. “Yo lloro, tú lloras, todos lloramos”, escribió una usuaria. “Esas manitas apretando fuerte lo dicen todo”, comentó otra. “Esos abrazos son medicinas para el corazón”, agregó una más.

Entre los más de 500 comentarios, muchos confesaron haber llorado también. “Por esos abrazos es que uno tiene que regresar”, decía un mensaje. Otros, desde fuera de Cuba, contaban cuánto extrañan poder vivir algo así: “Llevo cuatro años sin ver a los míos y este video me partió el alma”.

El reencuentro ha conmovido a miles y se ha vuelto viral. En apenas unos segundos, este abrazo recordó una verdad que muchos sienten muy cerca: no hay distancia que pueda más que el amor de una familia.