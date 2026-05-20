Así le fue a esta cubana I-220A su cita con ICE: "Estuve en Jacksonville, Florida"

Una cubana residente en Jacksonville, Florida, identificada en TikTok como @elsita4343, compartió el pasado viernes su experiencia en una cita de control con ICE como portadora del formulario I-220A, y el resultado fue positivo: los agentes le asignaron una nueva fecha de presentación para el año siguiente sin ningún incidente.

«Salió todo muy bien en mi cita de hoy. Me dieron una cita para el próximo año y listo», relató la mujer en un video de menos de un minuto que generó cientos de reacciones en la comunidad cubana en Estados Unidos.

El testimonio llega en un momento de alta tensión para los miles de cubanos que portan ese documento. Desde 2025, se han registrado múltiples casos de portadores del I-220A detenidos durante citas rutinarias con ICE, incluyendo al menos 18 cubanos arrestados en el sur de Florida en marzo de ese año, un cubano sometido a remoción expedita tras acudir a una cita en febrero de 2026, y dos pastores cubanos detenidos en Texas este mismo mes.

El caso de Jacksonville tiene un peso particular. Abogados de inmigración han advertido que esa ciudad, considerada más conservadora, representa un riesgo mayor de detención en comparación con las oficinas de ICE en el sur de Florida.

Sin embargo, también existen testimonios de citas que transcurrieron sin problemas, como el de una pareja cubana en Miramar en julio de 2025, o el de un cubano en esa misma ciudad en junio del mismo año.

El formulario I-220A es una Orden de Libertad Bajo Supervisión emitida por ICE que fue utilizada masivamente para liberar a cubanos que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos, especialmente entre 2022 y 2023. No equivale a un parole ni a una admisión legal formal, y por sí solo no otorga estatus migratorio ni garantiza el acceso a la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Los portadores deben presentarse periódicamente a citas de control, mantener su dirección actualizada con ICE en un plazo de cinco días tras cualquier cambio de domicilio y obtener permiso escrito para mudarse. Faltar a una cita puede derivar en detención y deportación.

En el plano legal, hay señales alentadoras. En febrero de 2026, una corte de apelaciones en Atlanta devolvió dos casos de cubanas con I-220A para nueva revisión administrativa. Este mes, abogados han logrado residencias para clientes con I-220A en Orlando, presentado como un precedente favorable, mientras el litigio sobre si el I-220A equivale a parole para efectos de la Ley de Ajuste Cubano sigue activo en varios circuitos federales.

@elsita4343 cerró su video con un mensaje de esperanza para todos los que comparten su situación: «Que dios me los bendiga y que por fin todos los I-220A seamos residentes de este país. ¡Muchísimas gracias y bendiciones a todos!»