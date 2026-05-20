María Elvira Salazar: "Hoy comienza el fin de la familia Castro"

La congresista republicana María Elvira Salazar declaró este miércoles 20 de mayo que "hoy es un día glorioso para el pueblo cubano" y que "comienza el fin de la familia Castro", en una conferencia de prensa celebrada en el Capitolio de Washington D.C. junto a sus colegas Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y Nicole Malliotakis.

El detonante del acto fue el anuncio histórico de una acusación penal federal contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos.

En el estrado, los congresistas cubanoamericanos exhibieron fotografías de las cuatro víctimas con la leyenda "Asesinados el 24 de febrero de 1996 por orden de Raúl Castro", junto a carteles con las consignas SOS Cuba y Cuba Libre.

Salazar lanzó un mensaje directo a la familia Castro: "Entiendan bien que sus días han terminado. Una acusación federal es algo serio".

La congresista utilizó el ejemplo de Nicolás Maduro -capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, y actualmente preso en una prisión federal en Nueva York- como advertencia explícita: "Maduro pensó que el presidente Trump no hablaba en serio. Miren dónde está Maduro hoy, en una prisión federal en Nueva York".

Instó a los Castro a abandonar el poder antes de correr la misma suerte: "Es hora de que se vayan. Tienen la opción de no terminar donde está Maduro. Pueden irse ahora y dejar la isla en manos de las fuerzas de la oposición, en manos de la libertad".

Salazar también agradeció al presidente Trump por haber tomado la iniciativa y describió a Cuba como "el epicentro del mal en este hemisferio", subrayando que una Cuba amistosa y próspera beneficiaría a la economía, la política y la migración de Estados Unidos.

La evidencia central del caso es una grabación de audio de junio de 1996, de 11 minutos y 32 segundos, publicada en 2006 por el periodista Wilfredo Cancio en El Nuevo Herald, en la que Castro describe la orden: "Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan".

Además, más de 10,000 páginas de documentos desclasificados del FBI revelan la existencia de una «Operación Venecia», planificada desde el 13 de febrero de 1996, que apunta a premeditación del ataque.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio publicó un mensaje en video al pueblo cubano en el que llamó a construir "una nueva Cuba" con elecciones libres, libertades económicas y prensa independiente, y recordó la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionada a que la distribución la realice la Iglesia Católica u organizaciones caritativas independientes, no GAESA.

José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y único sobreviviente del ataque de 1996, reaccionó con emoción: "He deseado esto durante mucho tiempo. He deseado que se haga justicia, que la justicia se haga realidad".