“Quieren invertir en su país”: Trump habla del papel de los cubanoamericanos en el futuro de Cuba

Trump: «Queremos abrir Cuba a los cubanoamericanos para que puedan volver y ayudar»

El presidente Donald Trump dijo este jueves que su administración quiere «abrir Cuba a los cubanoamericanos para que puedan volver y ayudar», según declaró a NBC News donde además descartó que el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe tenga como objetivo intimidar al gobierno cubano.

Las declaraciones se produjeron cuando el periodista Gabe Gutierrez le preguntó directamente si el Nimitz, que llegó al Caribe el miércoles, era una señal de presión militar hacia La Habana.

«No, en absoluto», respondió Trump.

«Los cubanos, miren, es un país fallido. Todo el mundo lo sabe. No tienen electricidad. No tienen dinero. Realmente no tienen nada. No tienen comida. Y vamos a ayudarles», subrayó el mandatario.

El presidente explicó que su motivación principal es la comunidad cubanoamericana, a la que describió como «un grupo de personas asombroso, industrioso, simplemente son grandes estadounidenses».

«Han querido que esto suceda. Quieren volver a su país. Quieren ayudar a su país. Espero que se queden aquí, pero quieren volver. Quieren invertir en su país y, ya saben, ver si pueden revivirlo», afirmó.

Trump también se mostró convencido de que será él quien logre un cambio histórico en la isla: «Otros presidentes han mirado esto durante 50, 60 años haciendo algo, y parece que yo seré el que lo haga. Así que estaría feliz de hacerlo».

El despliegue del Nimitz se enmarca en la operación Southern Seas 2026, la undécima edición del ejercicio desde 2007, con escalas previstas en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

El grupo de combate incluye el destructor USS Gridley y el buque de reabastecimiento USNS Patuxent.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima presión de Washington sobre La Habana.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla. Una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo amplió aún más las restricciones económicas.

El impacto sobre la población cubana es devastador: las sanciones habrían reducido las importaciones energéticas entre 80% y 90%, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

En paralelo, el contexto diplomático muestra señales contradictorias.

En abril se produjo la primera reunión cara a cara conocida entre representantes de ambos gobiernos, y el régimen cubano anunció en marzo que permitiría a emigrados invertir en el sector privado de la isla.

Sin embargo, analistas consideran esas medidas insuficientes bajo las leyes vigentes.

La tensión militar también se ha intensificado: el 17 de mayo, Axios reportó que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de origen ruso e iraní, y el 18 de mayo Politico informó que el Comando Sur había iniciado ejercicios de planificación para posibles escenarios de contingencia relacionados con la isla.

Trump ya había adelantado su postura el 12 de mayo en Truth Social, cuando escribió que «Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar». Este jueves fue más explícito sobre el papel que imagina para la diáspora: «Queremos abrirlo a los cubanoamericanos para que puedan volver y ayudar».