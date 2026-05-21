"Hay que mantener la presión": Carlos Giménez lanza mensaje de apoyo al pueblo cubano

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El congresista republicano cubanoamericano Carlos Giménez publicó este jueves un mensaje en X bajo el hashtag #SOSCuba en el que llamó a mantener la presión sobre el régimen cubano y a apoyar al pueblo de la isla en su lucha por la libertad.

«Necesitamos mantener la presión sobre el brutal régimen en Cuba y ayudar al pueblo cubano en su lucha por la libertad», escribió el legislador por Florida, acompañando el texto con un video en el que describió con crudeza la situación actual en la isla.

Giménez tomó como punto de partida la reciente declaración del presidente Donald Trump, quien calificó a Cuba como «una nación fallida» que «solo va en una dirección: hacia abajo», para argumentar que la presión internacional debe sostenerse hasta que se produzca un cambio real.

«Cada noche hay manifestaciones. No hay luz en Cuba. Si miras las imágenes satelitales nocturnas, ves algunas luces en La Habana y eso es todo; el resto de la isla está en oscuridad», afirmó el congresista, en una descripción que coincide con lo documentado por medios internacionales tras sucesivos apagones totales del sistema eléctrico nacional.

El legislador enumeró las carencias que agotan a la población: escasez de alimentos, medicinas, combustible y electricidad. «La gente ya está harta. Quieren libertad, quieren cambio», señaló.

Sobre las perspectivas del régimen, Giménez fue directo: «Este régimen no va a desaparecer por sí solo, pero creo que habrá mucha presión interna para el cambio, y creo que simplemente necesitamos seguir haciendo lo que estamos haciendo en cuanto a la presión sobre el régimen para que ese cambio ocurra».

El mensaje llega en el pico de una crisis energética sin precedentes recientes en Cuba, con déficits eléctricos récord de hasta 2,153 MW reportados por la Unión Eléctrica en mayo de 2026.

El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió apagones de 20 a 22 horas diarias en algunos circuitos y describió la situación como «aguda, crítica» y «extremadamente tensa».

Las protestas también se han multiplicado. Entre el 12 y el 18 de mayo, cubanos salieron a las calles en varios municipios de La Habana con cacerolazos, fogatas y bloqueos de calles, con consignas como «¡Abajo la dictadura!» y reclamos de «corriente y comida».

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,245 protestas en marzo de 2026, la cifra mensual más alta desde el 11J de 2021, y 1,133 en abril, un 29.5% más que en el mismo mes del año anterior.

Giménez ha mantenido durante todo 2026 una postura de máxima presión alineada con la administración Trump. En marzo propuso un embargo petrolero total y el corte de flujos financieros, y en abril advirtió que los líderes del régimen podrían enfrentar consecuencias judiciales similares a las de otros gobernantes autoritarios de la región.

El congresista ha definido su compromiso con la libertad de Cuba como «el trabajo de mi vida» y ha reiterado que no habrá inversión estadounidense en la isla sin cambios políticos contundentes.