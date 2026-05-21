"Por fin se está haciendo justicia": Carolina Barrero sobre los cargos contra Raúl Castro

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La activista e historiadora del arte cubana Carolina Barrero reaccionó con entusiasmo a la acusación federal presentada este miércoles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, calificando la fecha como «el 20 de mayo más feliz que hemos tenido después del desastre del 59».

El Departamento de Justicia presentó cargos penales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos contra el exmandatario cubano, de 94 años, incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio.

Junto a Castro fueron acusados cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Barrero subrayó el valor simbólico de la acusación: «Hay un mensaje claro que dice que no habrá más impunidad para los tiranos, no habrá más impunidad para la familia Castro».

La activista destacó que la acusación se centre específicamente en el derribo de las avionetas: «Me gusta mucho que este caso sea específicamente por el asesinato, el derribo de las avionetas, porque los Castro han sido siempre unos asesinos».

Barrero también situó el caso en un contexto histórico más amplio, recordando las ejecuciones de los primeros años de la revolución: «En los 60 todavía nosotros tenemos que contar la cantidad de muertos que se le deben a Fidel Castro. Estamos hablando del orden de las decenas de miles, las personas que fusilaron sin juicio en La Cabaña, en Isla de Pinos, en todas las cárceles a lo largo y ancho de la isla».

Para la activista, los cargos trascienden el caso concreto: «Aunque sean estos los que el fiscal tiene las evidencias probatorias, realmente representa a todos los muertos que tiene la familia Castro a sus espaldas. Están ahí contenidos en esta acusación».

La acusación llega 30 años después del derribo y tiene un alcance principalmente simbólico, dado que no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos y Castro no se encuentra en territorio estadounidense.

El presidente Donald Trump celebró la acusación como «un gran día» para la comunidad cubanoamericana, mientras que la congresista María Elvira Salazar declaró: «Hoy comienza el fin de la familia Castro».

En contraste, Díaz-Canel salió en defensa de Raúl Castro y calificó la acción de «acción política sin basamento jurídico», mientras que Cuba calificó de «engaño» el caso Hermanos al Rescate.

El 20 de mayo tiene una carga simbólica enorme para el exilio cubano: es la fecha en que Cuba proclamó su república en 1902, considerada por muchos como el verdadero Día de la Independencia, en contraposición al 1 de enero de 1959 que celebra el régimen.

Barrero cerró su mensaje con una advertencia dirigida a la historia: «No importa que tenga 94, como si tuviera 100. La justicia tiene que llegar porque el mensaje claro que se le manda a la historia es de que no habrá impunidad para crímenes de esta naturaleza, y los cubanos necesitamos cerrar ese ciclo».