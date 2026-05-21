Cuba sin condones y recibe premio de la OMS por eliminación materno-infantil del VIH y la sífilis

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó a Cuba un premio por mantener su validación como país libre de transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis, un reconocimiento que contrasta con la escasez crónica de condones que afecta a la isla desde hace años y que ha disparado los contagios de enfermedades de transmisión sexual en la población adulta.

El galardón fue entregado el martes por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, a Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera de Salud Pública de Cuba, en representación del país.

El presidente Miguel Díaz-Canel celebró el reconocimiento en la red social X y recordó que Cuba fue en 2015 el primer país del mundo en alcanzar ese hito, cuando la Organización Panamericana de la Salud certificó oficialmente la eliminación de la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis congénita.

Con este resultado, Cuba se mantiene en el grupo de una veintena de naciones y territorios que garantizan la eliminación de estas enfermedades en recién nacidos, basada en cobertura prenatal universal, diagnóstico y tratamiento gratuito.

Sin embargo, ese logro en salud materno-infantil choca de frente con la realidad de la prevención en la población general.

Desde al menos 2021, Cuba arrastra una escasez severa y crónica de condones que ha sido reconocida por las propias autoridades sanitarias del régimen.

Manuel Romero Placeres, jefe del Programa Nacional de Control y Prevención del VIH, admitió en diciembre de 2022 que «la baja disponibilidad de condones es el principal problema para evitar nuevos contagios».

La escasez generó un mercado informal donde los condones llegaron a venderse a más de 100 pesos cubanos por unidad en julio de 2023, un precio prohibitivo para la mayoría de los cubanos.

El impacto en la salud pública ha sido directo: en Guantánamo, autoridades sanitarias reportaron un incremento de infecciones de transmisión sexual —incluyendo sífilis y VIH— vinculado a la prolongada falta de condones en farmacias y puntos de venta.

En junio de 2025, autoridades de Pinar del Río alertaron sobre un repunte de infecciones de transmisión sexual y VIH, con el 52,8% de los pacientes concentrados en el municipio cabecera, y vincularon el fenómeno directamente con la escasez de condones y su alto precio en el mercado informal.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reconoció en enero de 2024 haber dejado sin ejecutar un 5% de su presupuesto destinado a Cuba porque no logró encontrar vendedores de condones, y atribuyó parte del problema a las restricciones del embargo estadounidense.

Díaz-Canel, fiel a ese argumento, aprovechó el anuncio del premio de la OMS para culpar al embargo de los límites del sistema de salud cubano: «Siempre me pregunto cuánto más podríamos hacer por nuestro pueblo y por el mundo, sin el dogal del Bloqueo Genocida sobre el cuello».

Lo que el mandatario no mencionó es que la escasez de condones responde también a fallos estructurales de importación y distribución internos, propios de una economía planificada que lleva décadas sin poder garantizar insumos básicos de salud a su población.

La paradoja es difícil de ignorar: el régimen recibe aplausos internacionales por proteger a los recién nacidos del VIH y la sífilis, mientras la población adulta carece de los medios más elementales para protegerse de esas mismas enfermedades.