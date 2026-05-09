Padres de joven estadounidense con cáncer terminal cruzan a México tras ser deportados

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Los padres de Kevin González, un joven de 18 años nacido en Chicago que padece cáncer de colon metastásico en estadio IV, cruzaron a México por la garita de Nogales el pasado jueves, luego de que un juez federal en Arizona autorizara su deportación acelerada para que pudieran reunirse con su hijo moribundo en Sonora.

Isidoro González Avilés, de 48 años, y Norma Anabel Ramírez Amaya, de 43, habían sido detenidos el 14 de abril cerca de Douglas, Arizona, tras cruzar la frontera de manera irregular en un intento desesperado por estar con Kevin, quien ya no respondía al tratamiento y cuya salud se deterioraba a pasos acelerados.

Los padres vivían en México desde hacía años, tras haber sido deportados previamente. Según registros judiciales obtenidos por NBC News, Isidoro González Avilés fue expulsado de Estados Unidos en enero de 2011 y no contaba con autorización legal para reingresar al país.

Antes de cruzar la frontera, los padres habían solicitado visas humanitarias para ingresar legalmente y acompañar a su hijo. El Departamento de Seguridad Nacional las denegó, argumentando que no habían solicitado el mecanismo correcto —el parole humanitario— y que sus solicitudes de visa B1/B2 fueron rechazadas «debido a su anterior presencia ilegal y a sus entradas ilegales en Estados Unidos».

Tras la detención de sus padres, Kevin abandonó Chicago y voló a México, donde quedó bajo el cuidado de su abuela Virginia Amaya en Durango. Su salud empeoró tan rápidamente que ya no se le permite volar.

El pasado jueves, González Avilés compareció ante un juez federal en Tucson en una audiencia donde se debía decidir si enfrentaría cargos penales por reingreso ilegal o sería repatriado. Durante la vista, lloraba mientras le pedía al juez que lo enviara a México para estar con su hijo. El juez, visiblemente conmovido, señaló que también tiene hijos y autorizó la deportación acelerada de ambos padres.

El Consulado General de México en Chicago confirmó que sus funcionarios en Tucson coordinaron con las autoridades de inmigración la repatriación acelerada. La ruta planificada incluía el cruce por Nogales, un viaje por carretera a Hermosillo y un vuelo de emergencia a Durango, donde la familia espera reunirse.

Desde que Kevin habló públicamente por primera vez el martes pasado desde México —suplicando que deportaran a sus padres para poder verlos— su estado se ha agravado de forma drástica. Ahora es incapaz de comer ni beber agua y apenas puede hablar.

Sus médicos en Chicago enviaron cartas a las autoridades solicitando la «liberación por motivos humanitarios» de los padres y recomendando que Kevin «recibiera cuidados paliativos hasta el final de su vida» junto a su familia en México. «Lamentablemente, no se espera que Kevin sobreviva mucho tiempo», indica la carta obtenida por Telemundo Chicago.

Jovany Ramírez, hermano mayor de Kevin, quien lo cuidó en Chicago tras el diagnóstico en enero, resumió con crudeza la situación: «Los días de mi hermano están contados. Por eso, lo que él quería era que mis padres estuvieran allí».

«Me parte el corazón ver lo mucho que está sufriendo», declaró la abuela Virginia Amaya a Telemundo Chicago.