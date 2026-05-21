Costco retira del mercado miles de teteras eléctricas por riesgo de quemaduras graves

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El gigante minorista estadounidense Costco emitió un aviso de retiro nacional de la tetera eléctrica ZWILLING Enfinigy Pro, tras confirmarse que el mango del electrodoméstico puede aflojarse o desprenderse y provocar el derrame de agua caliente, lo cual pondría en riesgo de quemaduras graves a los usuarios.

El retiro afecta aproximadamente 113,440 unidades vendidas en Estados Unidos entre septiembre de 2019 y noviembre de 2025, según el aviso publicado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) el 14 de mayo, bajo el número de recall 26-489.

También se vendieron alrededor de 43,963 en Canadá y unas 48 en México.

La empresa fabricante, ZWILLING J.A. Henckels AG, reportó 163 casos documentados de asas que se aflojaron o separaron del cuerpo de la tetera, cinco incidentes relacionados con esa falla y al menos una lesión confirmada de quemaduras de segundo grado.

El aviso oficial de ZWILLING, publicado el 20 de abril, advierte que el asa "puede en casos aislados aflojarse o desprenderse", lo que "puede causar que el agua caliente se derrame de forma incontrolada" y que "los usuarios o personas cercanas corran el riesgo de sufrir escaldaduras".

Costco publicó el aviso en su página oficial de retiros de productos y fue directo con sus clientes: "Deja de usarlo", instando a devolver el artículo de inmediato para obtener un reembolso completo.

Los modelos afectados son el Zwilling Enfinigy Electric Kettle Pro Set en colores plateado y negro, con los números de artículo de Costco #1773073 (plateado) y #1773101 (negro), además del Item #1591990 para todas las ubicaciones de EE. UU.

Las teteras, fabricadas en China y elaboradas con porcelana, se vendieron a un precio de entre $119.99 y $200 dólares, no solo en Costco sino también en Amazon, HomeGoods, Bloomingdale's, Crate & Barrel, Williams-Sonoma y el sitio web de ZWILLING.

"Si tiene este artículo, deje de utilizarlo inmediatamente y devuélvalo a su Costco más cercano para obtener un reembolso completo", expresa la cadena.

Los consumidores pueden solicitar el reembolso de tres formas: devolviendo el artículo a su Costco más cercano, registrándose en el sitio web habilitado por ZWILLING en zwillingkettlerecall.expertinquiry.com, o contactando a la empresa por correo electrónico a enfinigy-kettle-recall@zwilling.com o por teléfono al 866-963-4583.

La empresa pidió expresamente no desechar el producto hasta que el reclamo sea completamente aprobado, y solicitó a los consumidores compartir la información con cualquier persona que use o pueda usar una de estas teteras.

Este retiro se produce en el marco de una serie de recalls emitidos por Costco durante 2026, que incluyen los columpios de patio Agio Menlo Woven (18,500 unidades) por riesgo de caídas, el limpiador a vapor BISSELL Steam Shot Omnireach y el generador Generac GP9200, entre otros.

En julio de 2025, Costco ya había retirado del mercado más de una docena de productos por distintos riesgos de seguridad, incluyendo una olla a presión con riesgo de quemaduras y una batería con riesgo de incendio.

ZWILLING señaló en su comunicado oficial: "Como marca de calidad, estamos comprometidos a garantizar que nuestros productos sean seguros y que nuestros clientes estén satisfechos. Por eso hemos decidido retirar las teteras eléctricas. Por supuesto, recibirá su dinero de vuelta".