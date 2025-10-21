Ana Paloma siente la letra de tema de su papá El Taiger: "Nunca voy a dejar caer tu presencia"

La pequeña Ana Paloma, hija del fallecido reguetonero cubano El Taiger, conmovió a las redes sociales tras compartir un video en su perfil de Instagram donde se le ve escuchando el tema “El Ignorante”, interpretado por su padre junto al cantautor Descemer Bueno.

“Te quiero mucho, papi. Nunca voy a dejar caer tu presencia”, escribió la niña en la descripción del video, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño tanto de los seguidores de El Taiger como de los suyos propios.

En el clip, Ana Paloma aparece con los audífonos puestos, visiblemente emocionada mientras escucha la voz de su padre. Muchos usuarios destacaron la ternura del momento y la fuerza con la que la pequeña mantiene viva la memoria del artista.

El Taiger, cuyo verdadero nombre era José Manuel Carvajal Zaldívar, falleció hace un año, dejando un profundo vacío en la música urbana cubana y en su familia.

Su hija Ana Paloma ha sido desde entonces uno de los rostros más queridos por los fanáticos del reguetonero, quienes han seguido de cerca su crecimiento y las publicaciones con las que recuerda a su padre.

El video se ha vuelto viral en redes, acumulando cientos de comentarios de apoyo, entre ellos: “Tu papá estaría muy orgulloso de ti”, “Hermosa manera de honrarlo” y “El Taiger vive en tu corazón”.