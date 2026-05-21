Lo que le pasó a este cubano en su trabajo en EE.UU. después de acudir a un cliente: "Muy fuerte"

Un electricista cubano radicado en Florida compartió en TikTok una anécdota de su trabajo diario que se convirtió en una reflexión sobre la fe, el orgullo y la bendición de tener un oficio propio en Estados Unidos. En el video publicado este miércoles, el creador conocido como @Alteman_Electrician narra cómo recibió una llamada de un cliente sin agua caliente y tuvo que cruzar desde Kendall hasta la salida siete de la I-75 para atenderlo.

Al llegar al domicilio, el diagnóstico fue sencillo: un breaker disparado sin daño mayor en la instalación. «Cuando llego aquí me doy cuenta que el breaker está disparado, yo chequeo, todo está bien», relata en el video. Tras resolver el problema, le pidió al cliente apenas $40 para cubrir la gasolina del desplazamiento pero el cliente acabó dándole 200 dólares.

«Dame aunque sea no sé, cuarenta pesos para la gasolina», dice con humor y sin dramatismo, reconociendo que la suma es modesta frente al valor real del servicio.

Pero el momento más emotivo del video llega cuando el electricista reflexiona sobre su decisión de vida. «Dios bendiga mi oficio, dios bendiga la elección que tomé el día que decidí ser electricista», afirma, y añade que $200 es el salario de un día de trabajo de cualquier persona en su oficio, «ripiado ahí abajo del sol».

El creador también menciona con orgullo la empresa que ha construido junto a su socio, a la que llaman Not a Problem, y cierra con un mensaje de fe que da título a su perfil: «Ahora no dejo a Dios detrás, siempre por delante».

El video se enmarca en una tendencia consolidada entre la diáspora cubana en Florida, donde muchos emigrantes se insertan en el mercado laboral a través de oficios técnicos como electricidad, plomería y construcción. Bajo el hashtag #cubanosporelmundo, cientos de cubanos documentan en redes sociales sus logros, su vida laboral y sus reflexiones cotidianas, creando un espacio de identidad y apoyo mutuo.

Esta narrativa conecta con valores muy presentes en la comunidad cubana emigrada: el trabajo duro, la honestidad y el orgullo por el oficio propio como símbolo de superación y libertad económica, en contraste con las limitaciones que muchos vivieron en la isla. Otros cubanos han protagonizado historias similares, como el caso de un cubano que compró su casa en efectivo apenas dos años después de llegar a Estados Unidos, o el de un cubano que cambió sus pacientes por autos y sorprendió a las redes con su emprendimiento.

Obtener una licencia de contratista eléctrico en Florida requiere experiencia supervisada, exámenes y cumplimiento de requisitos de seguro ante el Departamento de Negocios y Regulación Profesional del estado, lo que convierte la construcción de una empresa propia en un logro significativo para cualquier emigrante.

«Doscientos pesos es el día de trabajo de cualquier persona ripiado ahí abajo del sol, bendiciones», concluye el electricista, resumiendo en una sola frase el orgullo de quien eligió su camino y lo recorre con fe.