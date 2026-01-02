Compró su casa en cash a dos años de llegar: El gran logro de una cubana en España

Ver más

La creadora cubana Yuris Latina (@yuris_latina) celebró el cierre del 2025 con una noticia que ha inspirado a miles de personas en TikTok: logró comprar su primera casa en España totalmente al contado, sin hipotecas ni préstamos. En su video, publicado el 31 de diciembre, la influencer mostró la vivienda en plena reforma y compartió cómo las redes sociales le permitieron cumplir uno de sus mayores sueños.

“Compré mi primera casa en España, en cash. Sin hipotecas, no tengo deudas, no le debo nada a nadie. Está pagada completamente”, contó emocionada mientras mostraba el interior del inmueble, que aún está en proceso de remodelación. En el clip, también reveló que su esposo es albañil, plomero y electricista, algo que —según dijo— le permitió ahorrar bastante dinero en mano de obra.

La cubana, que vive en un pueblo llamado Cocentaina, explicó que todo lo logró gracias a su trabajo en redes sociales, las cuales considera una herramienta poderosa para generar ingresos. “No gasté 100 mil ni 200 mil. Compré mi casita a dos años de estar aquí en España. Lo logré gracias a las redes sociales, que me han abierto la mente y me han ayudado a cumplir este sueño”, confesó en el video, que acumula cientos de comentarios de felicitación.

Yuris aprovechó el mensaje para motivar a otros migrantes a invertir en ellos mismos y aprovechar mejor el potencial de internet. “Invierte en ti, ponte metas. A mí las redes me cambiaron la vida; no fue magia, fue acción y constancia. Es hora de que tomes las redes sociales en serio. No sabes el dinero que le puedes sacar a ese móvil con el que te la pasas perdiendo el tiempo”, reflexionó.

Su historia rápidamente se volvió viral, con decenas de seguidores celebrando su logro y pidiéndole más detalles sobre cómo lo consiguió. “Wow, felicidades y gracias por compartir”, “El sueño de todo inmigrante” y “Más mujeres como tú”, se leen entre los comentarios. Con un tono optimista, Yuris Latina cerró el año recordando que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino con constancia, disciplina y la determinación de salir adelante.