Compró su casa en cash a dos años de llegar: El gran logro de una cubana en España

La creadora cubana Yuris Latina (@yuris_latina) celebró el cierre del 2025 con una noticia que ha inspirado a miles de personas en TikTok: logró comprar su primera casa en España totalmente al contado, sin hipotecas ni préstamos. En su video, publicado el 31 de diciembre, la influencer mostró la vivienda en plena reforma y compartió cómo las redes sociales le permitieron cumplir uno de sus mayores sueños.
“Compré mi primera casa en España, en cash. Sin hipotecas, no tengo deudas, no le debo nada a nadie. Está pagada completamente”, contó emocionada mientras mostraba el interior del inmueble, que aún está en proceso de remodelación. En el clip, también reveló que su esposo es albañil, plomero y electricista, algo que —según dijo— le permitió ahorrar bastante dinero en mano de obra.
La cubana, que vive en un pueblo llamado Cocentaina, explicó que todo lo logró gracias a su trabajo en redes sociales, las cuales considera una herramienta poderosa para generar ingresos. “No gasté 100 mil ni 200 mil. Compré mi casita a dos años de estar aquí en España. Lo logré gracias a las redes sociales, que me han abierto la mente y me han ayudado a cumplir este sueño”, confesó en el video, que acumula cientos de comentarios de felicitación.
Yuris aprovechó el mensaje para motivar a otros migrantes a invertir en ellos mismos y aprovechar mejor el potencial de internet. “Invierte en ti, ponte metas. A mí las redes me cambiaron la vida; no fue magia, fue acción y constancia. Es hora de que tomes las redes sociales en serio. No sabes el dinero que le puedes sacar a ese móvil con el que te la pasas perdiendo el tiempo”, reflexionó.
Su historia rápidamente se volvió viral, con decenas de seguidores celebrando su logro y pidiéndole más detalles sobre cómo lo consiguió. “Wow, felicidades y gracias por compartir”, “El sueño de todo inmigrante” y “Más mujeres como tú”, se leen entre los comentarios. Con un tono optimista, Yuris Latina cerró el año recordando que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino con constancia, disciplina y la determinación de salir adelante.
Preguntas frecuentes sobre el logro de una cubana en España
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo logró Yuris Latina comprar una casa en España sin hipotecas?
Yuris Latina compró su casa al contado gracias a los ingresos generados por su trabajo en redes sociales. Ella considera que las redes sociales son una herramienta poderosa para generar ingresos, lo que le permitió realizar este gran logro económico sin necesidad de préstamos.
¿Qué consejo da Yuris Latina a otros migrantes sobre las redes sociales?
Yuris Latina aconseja a otros migrantes invertir en ellos mismos y aprovechar el potencial de las redes sociales. Ella enfatiza en la importancia de establecer metas, tomar las redes en serio y ser constantes para poder alcanzar sueños que parecen inalcanzables.
¿Qué papel juega el esposo de Yuris Latina en la compra de la casa?
El esposo de Yuris Latina es albañil, plomero y electricista, lo que les permitió ahorrar dinero en la remodelación de su nueva casa. Esta habilidad fue un factor clave para reducir los costos de mano de obra y facilitar la compra de la vivienda.
¿Cómo ha impactado la historia de Yuris Latina en redes sociales?
La historia de Yuris Latina se ha vuelto viral en redes sociales, inspirando a muchos de sus seguidores. Su logro ha recibido cientos de comentarios de felicitación y ha motivado a otros a seguir sus pasos en la búsqueda de sus propios sueños.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.