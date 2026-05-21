Asesor de Trump: «Cuba ha sido un campo de operaciones de los enemigos de EE.UU.»

Stephen Miller, subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó este jueves en Fox News que Cuba ha sido un «campo de operaciones para los adversarios de América durante décadas», subrayando que la isla se encuentra a solo 45 minutos de vuelo de las costas estadounidenses.

«Es el último bastión del comunismo. Es el último bastión de la Guerra Fría», declaró Miller, quien añadió que «los presidentes estadounidenses durante generaciones han intentado lidiar con el problema, la amenaza de este bastión comunista a pocas millas de las costas de América».

Las declaraciones se producen en medio de una escalada sostenida de la política de máxima presión de la administración Trump hacia La Habana, y apenas cuatro días después de que un reporte de Axios, basado en inteligencia clasificada, revelara que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023.

Según ese reporte, los drones estarían almacenados en posiciones estratégicas en la isla y funcionarios cubanos habrían discutido escenarios de ataque contra la Base Naval de Guantánamo, buques de guerra estadounidenses e incluso Cayo Hueso, Florida.

El régimen cubano respondió a esas revelaciones invocando su «derecho a la legítima defensa», sin negar explícitamente las adquisiciones. El funcionario Carlos Fernández de Cossío declaró que «Cuba tiene derecho a defenderse».

Miller cerró sus declaraciones con un mensaje de respaldo directo al presidente Trump: «A través de su liderazgo y su visión, nos ha acercado más que nunca al día en que Cuba será libre y cuando Cuba ya no será una amenaza para América, sino un amigo y socio, lo cual es esencial para nuestra seguridad nacional».

Las palabras del asesor se enmarcan en una semana de retórica especialmente dura desde Washington.

El martes, Trump afirmó que resolver el tema de Cuba «no será difícil» para EE.UU. y dejó abierta la posibilidad de un acuerdo diplomático vinculado a cambios en el sistema cubano, señalando además que en la isla «no pueden encender las luces, no pueden comer».

El miércoles, Trump lanzó un mensaje contra La Habana presentando a Cuba como un «Estado canalla» y advirtiendo que EE.UU. «no tolerará» amenazas provenientes de la isla.

Desde enero de 2026, la administración ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba.

El 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional mediante la Orden Ejecutiva 14380, calificando al gobierno cubano de «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense, y el 7 de mayo el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones directas contra GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía de la isla.

La narrativa oficial de Washington vincula al régimen cubano con Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá como actores hostiles presentes en la isla, consolidando la posición de la administración Trump de que Cuba representa una amenaza activa a la seguridad del hemisferio occidental.