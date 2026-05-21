Asesor de Trump: «Cuba ha sido un campo de operaciones de los enemigos de EE.UU.»

Stephen Miller, subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó este jueves en Fox News que Cuba ha sido un «campo de operaciones para los adversarios de América durante décadas», subrayando que la isla se encuentra a solo 45 minutos de vuelo de las costas estadounidenses.
«Es el último bastión del comunismo. Es el último bastión de la Guerra Fría», declaró Miller, quien añadió que «los presidentes estadounidenses durante generaciones han intentado lidiar con el problema, la amenaza de este bastión comunista a pocas millas de las costas de América».
Las declaraciones se producen en medio de una escalada sostenida de la política de máxima presión de la administración Trump hacia La Habana, y apenas cuatro días después de que un reporte de Axios, basado en inteligencia clasificada, revelara que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023.
Según ese reporte, los drones estarían almacenados en posiciones estratégicas en la isla y funcionarios cubanos habrían discutido escenarios de ataque contra la Base Naval de Guantánamo, buques de guerra estadounidenses e incluso Cayo Hueso, Florida.
El régimen cubano respondió a esas revelaciones invocando su «derecho a la legítima defensa», sin negar explícitamente las adquisiciones. El funcionario Carlos Fernández de Cossío declaró que «Cuba tiene derecho a defenderse».
Miller cerró sus declaraciones con un mensaje de respaldo directo al presidente Trump: «A través de su liderazgo y su visión, nos ha acercado más que nunca al día en que Cuba será libre y cuando Cuba ya no será una amenaza para América, sino un amigo y socio, lo cual es esencial para nuestra seguridad nacional».
Las palabras del asesor se enmarcan en una semana de retórica especialmente dura desde Washington.
El martes, Trump afirmó que resolver el tema de Cuba «no será difícil» para EE.UU. y dejó abierta la posibilidad de un acuerdo diplomático vinculado a cambios en el sistema cubano, señalando además que en la isla «no pueden encender las luces, no pueden comer».
El miércoles, Trump lanzó un mensaje contra La Habana presentando a Cuba como un «Estado canalla» y advirtiendo que EE.UU. «no tolerará» amenazas provenientes de la isla.
Desde enero de 2026, la administración ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba.
El 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional mediante la Orden Ejecutiva 14380, calificando al gobierno cubano de «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense, y el 7 de mayo el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones directas contra GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía de la isla.
La narrativa oficial de Washington vincula al régimen cubano con Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá como actores hostiles presentes en la isla, consolidando la posición de la administración Trump de que Cuba representa una amenaza activa a la seguridad del hemisferio occidental.
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión entre EE.UU. y Cuba por Drones y Seguridad Nacional
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos considera a Cuba una amenaza para su seguridad nacional?
Estados Unidos considera a Cuba una amenaza para su seguridad nacional debido a la adquisición de más de 300 drones militares por parte de Cuba, procedentes de Rusia e Irán, y la posibilidad de que estos drones sean utilizados contra objetivos estadounidenses como la Base Naval de Guantánamo y Key West, Florida. La proximidad de Cuba a las costas estadounidenses y su cooperación militar con países adversarios como Rusia e Irán son factores que aumentan la preocupación de Washington.
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¿Qué respuesta ha dado el régimen cubano a las acusaciones sobre la adquisición de drones militares?
El régimen cubano no ha negado explícitamente la adquisición de los drones, pero ha invocado su derecho a la legítima defensa en respuesta a las acusaciones. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que las acusaciones de Estados Unidos son inverosímiles y que Cuba está siendo agredida.
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¿Cómo ha reaccionado la administración Trump ante la situación de los drones cubanos?
La administración Trump ha intensificado la presión sobre Cuba a través de sanciones y declaraciones públicas. Se han impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba desde enero de 2026, y se ha declarado una emergencia nacional calificando al gobierno cubano de amenaza para la seguridad nacional. Trump ha sugerido que resolver la situación de Cuba no será difícil e insinúa la posibilidad de un acuerdo diplomático condicionado a cambios en el sistema cubano.
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¿Podría desencadenar una acción militar de EE.UU. la crisis de los drones en Cuba?
Aunque la crisis de los drones en Cuba ha aumentado las tensiones, expertos consideran improbable una intervención militar directa de Estados Unidos en el corto plazo. Sin embargo, cualquier incidente con drones podría provocar una escalada delicada. Washington ha dejado claro que no tolerará amenazas desde la isla, pero por ahora no hay indicios de un ataque inminente.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.