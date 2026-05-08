Metanfetamina camuflada en paquetes de palomitas: nuevo hallazgo antidrogas en La Habana

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Las autoridades aduaneras cubanas detectaron metanfetamina oculta en paquetes de palomitas de maíz para microondas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en el más reciente operativo antidrogas registrado en la capital de la isla.

Wiliam Pérez González, Vicejefe Primero de la Aduana General de la República, informó el hallazgo a través de su cuenta en X, donde publicó imágenes del decomiso.

«Nueva detección de metanfetamina en el Aeropuerto de La Habana, la droga se intentó introducir oculta en varios paquetes de palomitas de maíz en un equipaje», escribió el funcionario.

Las fotografías muestran tres bolsas de papel kraft de palomitas para microondas con instrucciones en español e inglés, una de ellas abierta con una sustancia blanca cristalina en su interior.

Un perro detector con arnés negro aparece en las imágenes inspeccionando las bandejas con los paquetes incautados en el área de control aduanero, mientras una placa de prueba química colorimétrica confirmó la presencia de metanfetamina.

El operativo fue realizado en coordinación entre la Aduana y el Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas en frontera, cuya «profesionalidad e integración» destacó Pérez González en su publicación.

Este caso representa al menos la séptima operación antidrogas interceptada en el aeropuerto habanero en lo que va de 2026, dentro de un patrón de ocultamiento en alimentos de consumo cotidiano que se ha intensificado en los últimos meses.

El 20 de abril, las autoridades detectaron metanfetamina oculta en un paquete de arroz de la marca Verde Valle en el mismo aeropuerto.

Al día siguiente, el 21 de abril, se decomisaron 19 hojas impregnadas con cannabinoides sintéticos ocultas en cereales enviados desde Estados Unidos, evitando la circulación de 22,800 dosis de una sustancia entre 50 y 100 veces más potente que la marihuana.

En enero de 2026, las autoridades ya habían incautado marihuana escondida en paquetes de cereales y refrescos instantáneos en el mismo aeropuerto.

El 3 de mayo, apenas cinco días antes del hallazgo de las palomitas, se detectaron 48 cápsulas de narcóticos dentro del cuerpo de un pasajero en el aeropuerto habanero.

El patrón de ocultar drogas en alimentos de marcas reconocidas sugiere una estrategia deliberada para explotar la apariencia inocua de productos de consumo masivo.

El 22 de abril entraron en vigor nuevos decretos-ley aduaneros en Cuba que endurecen los controles en frontera, en un contexto donde entre 2024 y diciembre de 2025 se frustraron 72 operaciones de tráfico de drogas procedentes de 11 países.