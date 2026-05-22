Florida pagará casi medio millón a bióloga despedida por burlarse de la muerte de Charlie Kirk

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Las autoridades de Florida acordaron pagar 485,000 dólares a una bióloga estatal despedida en 2025 tras compartir en redes sociales una publicación satírica sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk, según informó la Agencia Associated Press.

Brittney Brown, bióloga de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), fue despedida en septiembre de 2025 después de repostear en su historia privada de Instagram una publicación humorística de una cuenta sobre ballenas que decía: «Las ballenas están profundamente entristecidas por el disparo a Charlie Kirk. Jaja, es broma...».

Brown estaba fuera de servicio y fuera del estado cuando compartió la publicación, pero la cuenta de X «Libs of TikTok» la amplificó, lo que generó presión pública sobre la FWC.

La agencia la despidió alegando «disrupción operacional» y «cientos de quejas», argumentos que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida calificó de falsos o exagerados durante el proceso judicial.

Brown demandó al director ejecutivo de la FWC, Roger Young, y a la directora de división Melissa Tucker, por represalia y discriminación por punto de vista bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El caso, conocido como Brown v. Young, fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Norte de Florida.

Durante el litigio, el tribunal sancionó a un funcionario de la FWC por declaración falsa y a la firma defensora por litigación vejatoria, lo que debilitó la posición del Estado.

Con el juicio programado para el 15 de junio de 2026, las partes alcanzaron un acuerdo antes de llegar a la sala.

De los 485,000 dólares totales, 275,000 corresponden directamente a Brown: 40,000 en concepto de salarios caídos y 235,000 en daños compensatorios.

Los restantes 210,000 dólares cubren honorarios y costos legales de la representación.

Como parte del acuerdo, la FWC se comprometió a emitir una referencia neutral para futuras verificaciones laborales de Brown y a permitirle interactuar con personal y recursos de la agencia como colaboradora externa.

Brown aceptó, como condición del acuerdo, no solicitar empleo futuro en la FWC.

Kirk, fundador de Turning Point USA, murió el 10 de septiembre de 2025 a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

Su muerte desató una intensa vigilancia sobre expresiones en redes sociales que celebraran o ridiculizaran el hecho, y el caso de Brown se convirtió en un ejemplo del debate sobre los límites de la libertad de expresión para empleados públicos fuera del horario laboral.

Trump responsabilizó a la «izquierda radical» por la muerte de Kirk, mientras que el gobernador de Utah, Spencer Cox, la calificó de «asesinato político».

La ACLU de Florida anunció el acuerdo este viernes bajo el titular: «Abogados de derechos civiles logran acuerdo de 485,000 dólares para bióloga de la FWC despedida por publicación en redes sociales sobre Charlie Kirk».