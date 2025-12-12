Tyler Robinson, el presunto asesino del activista Charlie Kirk, comparece por primera vez ante un tribunal de Utah

Vídeos relacionados:

Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, compareció este jueves por primera vez en persona ante un tribunal de Utah desde su arresto.

Robinson enfrenta cargos de homicidio agravado, uso ilegal de un arma de fuego, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos, entre otros delitos graves.

Durante la audiencia, el acusado apareció con camisa azul, corbata a rayas y pantalones caqui. Fue visto conversando con sus abogados. La jueza del caso cerró parte de la sesión al público para tratar cuestiones de transparencia y seguridad, aunque anunció que el resto del proceso será abierto a los medios.

La viuda del activista, Erika Kirk, ha insistido en que el juicio sea público para evitar teorías conspirativas sobre la muerte de su esposo.

“Nos merecemos tener cámaras allí. ¿Por qué no ser transparentes?”, declaró recientemente. Erika también expresó perdón hacia el presunto asesino: “Es lo que Charlie haría”.

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre, mientras ofrecía una charla en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, como parte de su gira “The American Comeback”.

Las autoridades localizaron un rifle y casquillos con ADN de Robinson cerca del lugar del crimen. En mensajes de texto, el acusado habría confesado el homicidio, motivado, según los fiscales, por diferencias ideológicas.

El Ministerio Público de Utah ya ha adelantado que buscará la pena de muerte para Robinson. Entretanto, el último libro de Kirk, “Stop, in the Name of God”, fue publicado esta misma semana, convirtiéndose en un símbolo póstumo de su legado entre los conservadores estadounidenses.