¿Un "Día de Charlie Kirk"?: Propuesta en Florida desata polémica

Una propuesta respaldada por legisladores republicanos para crear en Florida el “Charlie Kirk Day of Remembrance” (Día de Recuerdo de Charlie Kirk) avanzó esta semana en el Senado estatal.

Sin embargo, como reporta el Miami Herald, la medida ocurrió en medio de reprimendas cargadas de emoción por parte de demócratas y activistas que consideran improcedente honrar en ley a un líder conservador cuya retórica ha sido calificada por críticos como divisiva y discriminatoria.

La iniciativa designaría el 14 de octubre (cumpleaños de Kirk) como fecha conmemorativa y, según sus patrocinadores, no implicaría feriado ni cierres.

El texto impulsado en el Senado corresponde al SB 194, patrocinado por el senador republicano Jonathan Martin, que designa el 14 de octubre de cada año como “Charlie Kirk Day of Remembrance” y autoriza al gobernador a emitir una proclamación anual.

De acuerdo con el reporte, la propuesta avanzó en comité con votación siguiendo líneas partidistas; el despacho consultado sitúa el más reciente avance en el Comité Senatorial de Educación Postsecundaria con resultado 6-2.

El senador Martin subrayó que la designación no crea un feriado estatal, no obliga al cierre de escuelas y no afecta presupuestos locales; según su argumento, busca reconocer aportes al debate en campus y a la promoción de la libertad de expresión.

Por qué ha causado polémica

Según recogió Miami Herald, la controversia se centra en si Florida debe elevar a estatuto la conmemoración de una figura sin cargo público y con un historial de declaraciones que críticos consideran ofensivas, especialmente en materia de derechos civiles y sobre líderes negros.

Durante la audiencia, demócratas cuestionaron los criterios usados para fijar días conmemorativos en ley y advirtieron del precedente de abrir la puerta a honrar a “influencers” o personalidades mediáticas.

Uno de los momentos más tensos fue cuando el senador demócrata Shevrin Jones presentó una enmienda de última hora para reconocer también a George Floyd (quien, según el debate citado, comparte cumpleaños el 14 de octubre), planteando que la medida implicaba un “recuerdo selectivo”. La enmienda fracasó y el proyecto siguió adelante.

Charlie Kirk fue el fundador y rostro de Turning Point USA, organización conservadora creada en 2012 para organizar activismo estudiantil de derecha.

Sus defensores sostienen que fue clave en la movilización de jóvenes conservadores y que su asesinato —ocurrido mientras hablaba en una universidad en Utah, según los reportes citados— simboliza una amenaza al debate político.

El “día de recuerdo” forma parte de un paquete más amplio de propuestas para conmemorar a Kirk en Florida:

HB 113 (Cámara): presentada por el representante republicano Kevin Steele, busca obligar a universidades estatales y centros del Florida College System a redesignar una vía del campus con un nombre relacionado con Charlie Kirk y contempla retener fondos estatales a instituciones que no cumplan dentro del plazo previsto.

Vía conmemorativa en Miami-Dade: una propuesta en el Senado, patrocinada por la senadora Ana María Rodríguez, pretende renombrar un tramo de SW 107th Avenue cerca de FIU como “Charlie Kirk Memorial Avenue”.

New College of Florida: planes para erigir una estatua de Kirk en el campus de Sarasota, financiada por donantes.

Tras el avance en comité, el SB 194 debe superar nuevos pasos en el Senado antes de una votación en el pleno, mientras en la Cámara se tramitan iniciativas paralelas.

El debate, lejos de cerrarse, se perfila como uno de los choques políticos y culturales visibles de la sesión legislativa en Florida: para unos, es una bandera de libertad de expresión; para otros, una validación institucional de una figura y un discurso que consideran ofensivos.