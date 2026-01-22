¿Un "Día de Charlie Kirk"?: Propuesta en Florida desata polémica

Vídeos relacionados:
Una propuesta respaldada por legisladores republicanos para crear en Florida el “Charlie Kirk Day of Remembrance” (Día de Recuerdo de Charlie Kirk) avanzó esta semana en el Senado estatal.
Sin embargo, como reporta el Miami Herald, la medida ocurrió en medio de reprimendas cargadas de emoción por parte de demócratas y activistas que consideran improcedente honrar en ley a un líder conservador cuya retórica ha sido calificada por críticos como divisiva y discriminatoria.
La iniciativa designaría el 14 de octubre (cumpleaños de Kirk) como fecha conmemorativa y, según sus patrocinadores, no implicaría feriado ni cierres.
El texto impulsado en el Senado corresponde al SB 194, patrocinado por el senador republicano Jonathan Martin, que designa el 14 de octubre de cada año como “Charlie Kirk Day of Remembrance” y autoriza al gobernador a emitir una proclamación anual.
De acuerdo con el reporte, la propuesta avanzó en comité con votación siguiendo líneas partidistas; el despacho consultado sitúa el más reciente avance en el Comité Senatorial de Educación Postsecundaria con resultado 6-2.
El senador Martin subrayó que la designación no crea un feriado estatal, no obliga al cierre de escuelas y no afecta presupuestos locales; según su argumento, busca reconocer aportes al debate en campus y a la promoción de la libertad de expresión.
Por qué ha causado polémica
Según recogió Miami Herald, la controversia se centra en si Florida debe elevar a estatuto la conmemoración de una figura sin cargo público y con un historial de declaraciones que críticos consideran ofensivas, especialmente en materia de derechos civiles y sobre líderes negros.
Durante la audiencia, demócratas cuestionaron los criterios usados para fijar días conmemorativos en ley y advirtieron del precedente de abrir la puerta a honrar a “influencers” o personalidades mediáticas.
Uno de los momentos más tensos fue cuando el senador demócrata Shevrin Jones presentó una enmienda de última hora para reconocer también a George Floyd (quien, según el debate citado, comparte cumpleaños el 14 de octubre), planteando que la medida implicaba un “recuerdo selectivo”. La enmienda fracasó y el proyecto siguió adelante.
Charlie Kirk fue el fundador y rostro de Turning Point USA, organización conservadora creada en 2012 para organizar activismo estudiantil de derecha.
Sus defensores sostienen que fue clave en la movilización de jóvenes conservadores y que su asesinato —ocurrido mientras hablaba en una universidad en Utah, según los reportes citados— simboliza una amenaza al debate político.
El “día de recuerdo” forma parte de un paquete más amplio de propuestas para conmemorar a Kirk en Florida:
- HB 113 (Cámara): presentada por el representante republicano Kevin Steele, busca obligar a universidades estatales y centros del Florida College System a redesignar una vía del campus con un nombre relacionado con Charlie Kirk y contempla retener fondos estatales a instituciones que no cumplan dentro del plazo previsto.
- Vía conmemorativa en Miami-Dade: una propuesta en el Senado, patrocinada por la senadora Ana María Rodríguez, pretende renombrar un tramo de SW 107th Avenue cerca de FIU como “Charlie Kirk Memorial Avenue”.
- New College of Florida: planes para erigir una estatua de Kirk en el campus de Sarasota, financiada por donantes.
Tras el avance en comité, el SB 194 debe superar nuevos pasos en el Senado antes de una votación en el pleno, mientras en la Cámara se tramitan iniciativas paralelas.
El debate, lejos de cerrarse, se perfila como uno de los choques políticos y culturales visibles de la sesión legislativa en Florida: para unos, es una bandera de libertad de expresión; para otros, una validación institucional de una figura y un discurso que consideran ofensivos.
Preguntas frecuentes sobre la propuesta del Día de Recuerdo de Charlie Kirk en Florida
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es el "Día de Charlie Kirk" en Florida?
El "Día de Charlie Kirk" es una propuesta para designar el 14 de octubre como un día conmemorativo en Florida, en honor al activista conservador Charlie Kirk. Esta iniciativa, que no implica un feriado ni cierres, busca reconocer sus aportes al debate en campus universitarios y la promoción de la libertad de expresión.
¿Por qué ha generado controversia la propuesta del "Día de Charlie Kirk"?
La propuesta ha sido criticada por demócratas y activistas que consideran inadecuado honrar a una figura sin cargo público y con un historial de declaraciones divisivas. La polémica se centra en si es apropiado elevar a estatuto la conmemoración de una figura que algunos consideran ofensiva, especialmente en temas de derechos civiles.
¿Qué otras medidas se han propuesto en Florida para honrar a Charlie Kirk?
Además del "Día de Recuerdo", se han presentado otras iniciativas, como la propuesta de renombrar una vía del campus de universidades estatales con un nombre relacionado con Kirk y la idea de erigir una estatua en su memoria en el New College of Florida. Estas medidas forman parte de un paquete más amplio para conmemorar a Kirk en el estado.
¿Quién fue Charlie Kirk y por qué es una figura importante para algunos?
Charlie Kirk fue el fundador de Turning Point USA, una organización conservadora que promovía valores de derecha entre jóvenes y estudiantes. Es considerado una figura influyente en el movimiento conservador juvenil, y su asesinato ha sido interpretado como un golpe al debate político en Estados Unidos.
