Cacerolazos en La Habana: Vecinos de Playa y El Vedado protestan por los apagones

Nuevos cacerolazos sacudieron este domingo La Habana, esta vez en los municipios de Playa y El Vedado, según videos enviados a esta redacción que registran las protestas nocturnas en ambas zonas de la capital cubana.

En las imágenes se escuchan los golpes de cacerola a lo lejos, y en El Vedado se observa un punto de fuego: según el reporte, vecinos «prendieron candela a algo», práctica que se ha vuelto habitual en las protestas recientes, donde los cubanos queman basureros como forma de expresar su malestar ante los interminables apagones.

Las nuevas manifestaciones se suman a una ola de protestas que lleva días sacudiendo la capital, descrita como la mayor jornada de movilización en La Habana desde el 11 de julio de 2021.

Desde el 12 de mayo, las protestas se han extendido por al menos 12 municipios habaneros, incluyendo Marianao, Luyanó, Santos Suárez, San Miguel del Padrón, Nuevo Vedado, Guanabacoa, Regla, Boyeros, Puentes Grandes y Habana del Este.

El detonante es una crisis energética sin precedentes: el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió apagones de entre 20 y 22 horas diarias en algunos circuitos de La Habana.

La Unión Eléctrica reportó el 13 de mayo un déficit de generación de 2,113 MW, con apenas 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW.

El municipio Playa, uno de los escenarios de este domingo, ya había sido protagonista de represión policial el pasado miércoles, cuando agentes golpearon a manifestantes durante las protestas nocturnas.

En paralelo, se registró una caída masiva de internet en La Habana durante las manifestaciones del 14 y 15 de mayo, interpretada como un intento del régimen de limitar la difusión de imágenes y testimonios.

Las consignas que han resonado en los barrios habaneros durante esta semana van desde «¡Corriente y comida!», gritada por vecinos de San Miguel del Padrón frente a la sede del gobierno municipal, hasta «¡Abajo la dictadura!», escuchada en varios puntos de la capital.

La ONG Cubalex señaló que al menos 14 personas habían sido arrestadas en La Habana vinculadas a cacerolazos y protestas desde el 6 de marzo de 2026.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas en abril de 2026, un 29.5% más que en abril de 2025, lo que ilustra la escalada sostenida del malestar social en la isla.

Los nuevos cacerolazos de este domingo en Playa y El Vedado confirman que la protesta no ha cesado pese al despliegue policial y los cortes de internet, y que la indignación popular sigue creciendo con cada hora adicional sin electricidad.