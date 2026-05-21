Amnistía Internacional exige la liberación inmediata del adolescente Jonathan Muir, preso por protestar en Cuba

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Amnistía Internacional Américas emitió una Acción Urgente exigiendo la liberación inmediata de Jonathan David Muir Burgos, adolescente cubano de 16 años recluido en una prisión de adultos en Cuba por participar en protestas en Morón, Ciego de Ávila.

El documento, identificado como AU 49/26 (índice AMR 25/1001/2026), designa a Jonathan como prisionero de conciencia y señala que su caso encaja en un patrón de criminalización de la protesta pacífica en Cuba.

X / Amnistía Internacional Américas

Jonathan fue arrestado el 16 de marzo junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, al acudir ambos a una citación policial días después de las protestas del 13 de marzo, cuando decenas de vecinos salieron a las calles de Morón tras al menos ocho días consecutivos de cacerolazos por apagones de más de 26 horas consecutivas.

El padre fue liberado horas después; el adolescente fue trasladado primero al Departamento Técnico de Investigaciones de Ciego de Ávila y luego a Canaleta, prisión de adultos de máxima seguridad.

La Fiscalía Municipal de Morón lo acusa del delito de «sabotaje», cargo que puede acarrear entre siete y 15 años de prisión.

El estado de salud de Jonathan se ha deteriorado progresivamente bajo custodia: padece dishidrosis severa, infecciones por estreptococo y estafilococo, dos parásitos intestinales sin tratamiento, crisis vasovagales con episodios de desorientación y desnutrición, y recibe una ración de comida al día en un vasito desechable.

Su familia ha declarado públicamente que lo encontraron débil y emocionalmente angustiado durante visitas a la prisión.

El padre denunció además que su hijo está siendo agredido por presos comunes a instigación de la Seguridad del Estado: «Papá, ya me están tirando a los presos para arriba, para que me golpeen, para que me hagan daño», le confesó el adolescente.

La madre, Minervina Burgos López, declaró en NTN24 que su hijo le repite: «Por favor, sáquenme de aquí, mamá. Yo no soporto estar en este lugar».

Amnistía Internacional pide a las autoridades cubanas que liberen de inmediato a Jonathan, que lo trasladen fuera de cualquier centro de detención de adultos, que le proporcionen atención médica adecuada y que garanticen su acceso regular a la familia y a asistencia letrada.

La organización también llama a la ciudadanía a enviar cartas al presidente Miguel Díaz-Canel exigiendo la liberación del menor y el cese del uso de cargos penales graves para castigar a quienes ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

La respuesta internacional ha sido creciente pero ignorada por el régimen: el Tribunal Provincial Popular rechazó un habeas corpus en marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al adolescente en abril por considerar en riesgo irreparable sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud, y el régimen ignoró igualmente esa resolución.

El pasado 16 de mayo, Freedom House se sumó a las exigencias de liberación, calificando el encarcelamiento como «un escalofriante recordatorio de que el régimen cubano está dispuesto a encarcelar incluso a menores por ejercer sus derechos fundamentales».