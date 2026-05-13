Volvió a Cuba en secreto y la reacción de su familia emocionó a todos: "Me dejé abrazar"

«Por fin estoy en Cuba, luego de tres años vuelvo a abrazar a mi mamá», escribió @daimylydom, una cubana emigrada que publicó ayer en TikTok el tercer capítulo de su serie de videos sobre su regreso a la isla, documentando los reencuentros sorpresa con su familia tras tres años de ausencia.

Solo sus padres y una vecina sabían que había llegado.

Desde el aeropuerto, la joven fue directamente a casa de su tía, y tuvo que hacerle señas a su prima para que guardara silencio y no delatara su presencia.

«Su reacción fue la que más me conmovió», confesó sobre ese momento.

En el video de poco más de un minuto, la creadora reflexiona sobre lo que significan esos abrazos para quienes se quedaron en la isla: «Me di cuenta de que, por mucho que ellos me extrañaran, en cada uno de esos abrazos ellos veían reflejado a quien tienen lejos».

«Me dejé abrazar y yo también los abracé mucho, les permití sentir que de alguna manera estaban abrazando a los que tanto añoran», relata.

La autora también describe la extrañeza de la distancia geográfica: «Aún me cuesta procesar cómo en menos de dos horas de vuelo cambia tanto nuestra realidad».

El video forma parte de una tendencia que se ha consolidado en TikTok durante 2025 y 2026, en la que cubanos emigrados documentan sus regresos a la isla tras años de separación familiar.

El pasado 7 de mayo, otro cubano volvió a la isla gritando «mami» en un reencuentro sorpresa que también emocionó a miles de seguidores en la plataforma.

El 5 de mayo, el barrio entero salió a la calle para recibir a otro emigrado que regresaba, en un video que también se viralizó.

El fenómeno refleja el impacto humano del mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba: entre 2022 y 2023, más de un millón de cubanos abandonaron la isla, reduciendo la población de 11.181.595 habitantes en diciembre de 2021 a poco más de 10 millones en diciembre de 2023, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Esa separación masiva, impulsada por la crisis económica, los apagones, la escasez y la represión política, ha dejado a prácticamente cada familia cubana con algún miembro en el exterior.

«Todo cubano tiene a alguien a quien añora abrazar», dice @daimylydom en el video, en una frase que resume el dolor compartido de una nación fragmentada por la migración.

El video cierra con un deseo dirigido a todos los que aún esperan ese momento: «Ojalá y a todos aquellos que tienen ese abrazo pendiente, muy pronto se les cumpla».