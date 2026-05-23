Marco Rubio rinde homenaje a Teresa de Calcuta durante su visita oficial a India

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este sábado su primera visita oficial a la India con una parada cargada de simbolismo religioso: la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, la congregación fundada por la Madre Teresa.

Rubio llegó acompañado por su esposa Jeanette y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose de Calcuta por el embajador estadounidense Sergio Gor.

En la visita a las Misioneras de la Caridad, el secretario de Estado rezó junto a las religiosas y conversó sobre el trabajo humanitario de la congregación con los más vulnerables.

Las imágenes de la visita muestran a Rubio y su esposa junto a religiosas vestidas con el característico hábito blanco con franjas azules, ante un retrato de la Madre Teresa, mientras decenas de monjas los observaban y aplaudían desde el balcón del convento.

Rubio compartió su experiencia en redes sociales con un mensaje en el que destacó el legado de la santa albanesa.

«La madre Teresa dejó tremendo legado de compasión y servicio. Tuve el honor de visitar hoy a los Misioneros de la Caridad para rendir homenaje a su legado y ver el vivo ejemplo de la fe católica en acción».

La hermana Marie Juan, quien atendió al secretario de Estado, declaró a periodistas que Rubio «habló sobre la ayuda a las personas sin hogar, a los enfermos terminales y a los afectados por la lepra».

«Él estaba feliz de rezar y nosotros también estábamos felices de tenerlo con nosotros», añadió la religiosa.

La visita generó debate en India en torno a las regulaciones de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA, por sus siglas en inglés), que rige la recepción de fondos del exterior por parte de organizaciones como la congregación, cuya licencia fue cancelada por el gobierno indio en diciembre de 2021 y renovada en enero de 2022 tras una ola de críticas internacionales.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y católico practicante, ha hecho de su fe un elemento recurrente en su trayectoria pública.

La gira oficial se extiende hasta el 26 de mayo e incluye Calcuta, Agra, Jaipur y Nueva Delhi, donde Rubio sostendrá reuniones bilaterales con el primer ministro Narendra Modi y el canciller indio S. Jaishankar.

En el plano energético, el secretario de Estado declaró antes de partir que Estados Unidos quiere vender a India «tanta energía como estén dispuestos a comprar», en referencia a la crisis global de precios del petróleo provocada por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz.

El punto culminante de la gira será la reunión de ministros de Exteriores del Quad —el grupo formado por Australia, India, Japón y Estados Unidos— prevista para el martes en Nueva Delhi, mecanismo considerado un contrapeso clave a la influencia china en el Océano Índico.