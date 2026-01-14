De hijo de inmigrantes cubanos a Secretario de Estado en EE.UU.: La historia de Marco Rubio

Vídeos relacionados:

El cubanoamericano Marco Antonio Rubio García (Miami, 28 de mayo de 1971), actual secretario de Estado de Estados Unidos, es una de las figuras más influyentes en la nueva etapa de la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Hijo de inmigrantes cubanos y símbolo del ascenso político hispano en Washington, Rubio ha pasado de ser un joven senador por Florida a convertirse en uno de los principales arquitectos de la estrategia de la Casa Blanca para la región del Caribe.

Raíces cubanas y formación política

Rubio nació en Miami en el seno de una familia de origen humilde. Sus padres, Mario Rubio y Oria García, emigraron de Cuba en 1956 en busca de un futuro mejor y se naturalizaron ciudadanos estadounidenses en 1975.

Su padre trabajó como camarero de banquetes y su madre alternó empleos en hoteles y fábricas, valores de esfuerzo que marcaron la ética personal y política de su hijo.

Graduado de la Universidad de Florida y posteriormente cum laude en Derecho por la Universidad de Miami, Rubio inició su vida pública en la Cámara de Representantes de Florida, donde fue portavoz entre 2006 y 2010.

En 2010 dio el salto al Senado de Estados Unidos, consolidándose como una de las voces más respetadas del Partido Republicano en temas de seguridad nacional y política exterior.

El ascenso del conservador latino más influyente

En enero de 2025, Rubio fue confirmado por unanimidad (99-0) como Secretario de Estado de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hispano en dirigir la diplomacia del país.

Su designación fue interpretada como una señal de continuidad en la firme política exterior impulsada por el presidente Donald Trump.

Desde su llegada al Departamento de Estado, Rubio ha articulado una visión de poder estadounidense centrada en la defensa de los intereses nacionales, el fortalecimiento económico interno y la confrontación estratégica con regímenes autoritarios.

Su discurso ha situado a China y Rusia como los principales desafíos globales, pero también ha reafirmado el papel de Estados Unidos en América Latina como eje de estabilidad hemisférica.

Venezuela, el punto de inflexión

La reciente operación militar de Estados Unidos que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela marcó un punto de inflexión en la influencia política de Marco Rubio. Su rol como principal asesor en los asuntos latinoamericanos y su visión de una región libre de regímenes autoritarios han cobrado nuevo protagonismo dentro de la administración estadounidense.

Rubio fue uno de los principales promotores de las sanciones contra el gobierno de Caracas y de la presión diplomática internacional que derivó en la actual transición política.

Su enfoque pragmático, basado en la combinación de sanciones, diplomacia y alianzas regionales, lo ha convertido en una figura clave para la política exterior de Washington.

Cuba en el horizonte de Washington

Analistas en Washington y Miami coinciden en que el caso venezolano ha reforzado la tesis de Rubio sobre la necesidad de aplicar una estrategia similar hacia Cuba.

Su condición de hijo de exiliados cubanos y su historial de firmeza ante el régimen de La Habana lo posicionan como el principal impulsor de la reconfiguración de la política estadounidense hacia la isla.

Durante su tiempo en el Senado, Rubio fue un férreo defensor de reinstaurar a Cuba como país patrocinador del terrorismo y abogó por un endurecimiento de las sanciones contra el aparato militar y económico controlado por GAESA. En su nueva posición, es el encargado de ejecutar esa visión desde la cúspide de la diplomacia estadounidense.

Una visión estratégica para América Latina

Rubio ha dejado claro que la política exterior de Estados Unidos debe orientarse a “construir un hemisferio seguro, libre y próspero”, en el que la democracia sea un valor irrenunciable.

En este sentido, su gestión prioriza la contención de la influencia de China en el Caribe, el fortalecimiento de las alianzas con los gobiernos democráticos de la región y la vigilancia de regímenes considerados hostiles a los intereses de Washington.

Su cercanía con el presidente Trump y su experiencia en política exterior lo han convertido en un actor determinante dentro del gabinete.

Observadores internacionales lo describen como “el cerebro del nuevo eje hemisférico”, un arquitecto de la estrategia que busca consolidar la supremacía política y económica de Estados Unidos en el continente.

Un símbolo para la comunidad hispana

Más allá de la política, Rubio representa un símbolo para millones de hispanos en Estados Unidos. Su historia de hijo de inmigrantes cubanos que trabajaron en oficios modestos a líder de la diplomacia del país más poderoso del mundo, encarna el sueño americano y refuerza la presencia latina en los más altos niveles de poder.

Casado con Jeanette Dousdebes y padre de cuatro hijos, Rubio mantiene un perfil familiar y católico.

Su discurso combina los valores tradicionales de fe, comunidad y trabajo con una visión moderna del liderazgo conservador.

Hoy, su influencia se extiende más allá de la política, porque representa una nueva generación de líderes hispanos capaces de definir el futuro de Estados Unidos y de América Latina, especialmente de Cuba.