John Bolton: «Existe un sólido argumento a favor del cambio de régimen en Cuba»

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El exasesor de Seguridad Nacional John Bolton afirmó este viernes que «existe un sólido argumento a favor del cambio de régimen en Cuba» y fue categórico al definir qué significa ese cambio, en una entrevista con el programa «On Balance with Leland Vittert» de NewsNation.

«Cambio de régimen significa cambio de régimen, no lo que hicimos en Venezuela ni lo que no logramos hacer en Irán», declaró Bolton.

«En Cuba, el escalón superior del gobierno debe abandonar la isla, quizás al exilio en México o donde quieran ir, y hay que devolver el control del gobierno al pueblo cubano», señaló.

Bolton advirtió, sin embargo, que le preocupa que la administración Trump intente «repetir el plan de Venezuela»: capturar o secuestrar a Raúl Castro, de 94 años, bajo los cargos penales presentados recientemente por el Departamento de Justicia.

A su juicio, esa táctica «no cambiará nada en Cuba, igual que realmente no cambió nada políticamente en Venezuela».

El exfuncionario señaló que Estados Unidos cuenta con una ventaja estratégica que no tuvo en Venezuela: «Tenemos la Base Naval de Guantánamo justo en la isla».

Aun así, cuestionó si el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz —desplegado en el Caribe esta semana en el marco de la operación Southern Seas 2026— está realmente equipado para una acción militar.

Bolton instó a actuar con cautela y a involucrar a la oposición cubana antes de forzar cualquier movimiento.

«Claramente, necesitamos hablar con figuras clave de la oposición en Cuba. La comunidad cubanoamericana, estoy seguro, puede ser de enorme ayuda», dijo.

Advirtió que una acción precipitada podría ser «muy perjudicial para el pueblo de Cuba si el ejército y la policía se mantienen con el régimen».

Respecto a la amenaza que representa la isla, Bolton respaldó los argumentos del secretario de Estado Marco Rubio sobre la presencia de inteligencia rusa y china en Cuba y su papel como patrocinador del terrorismo regional.

El exasesor describió a Cuba, Venezuela y Nicaragua como «tres viejos luchadores apoyándose mutuamente», y añadió: «Si uno de ellos cae completamente, creo que los otros dos caerán también».