¿Golpe a la Ley de Ajuste Cubano?: Abogada explica cambios tras nueva directiva del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en EE.UU.

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo analizó este viernes el impacto de la nueva directiva del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre la comunidad cubana, y concluyó que, por ahora, la Ley de Ajuste Cubano no estaría directamente afectada, aunque advirtió que existe una trampa legal que podría convertirse en un golpe definitivo contra esa vía migratoria.

USCIS publicó el jueves el memorando de política PM-602-0199, que endurece los criterios para ajustar estatus dentro de Estados Unidos y establece que los extranjeros que soliciten la residencia permanente deberán hacerlo mediante procesamiento consular en su país de origen, salvo en circunstancias extraordinarias.

Marcelo, entrevistada por Tania Costa, periodista de CiberCuba, explicó que la medida apunta principalmente a personas que entraron con visas de turismo, estudiante o trabajo temporal y que luego buscaron ajustar estatus por matrimonio o hijos ciudadanos.

"En mi interpretación no aplica para la Ley de Ajuste Cubano porque la Ley de Ajuste Cubano requiere que estés hasta un año y un día", afirmó la abogada.

La clave está en ese requisito de presencia física: la Ley de Ajuste Cubano exige que el solicitante permanezca en territorio estadounidense durante un año y un día antes de poder pedir la residencia, lo que la diferencia estructuralmente de las visas temporales que apunta el memorando.

"Hasta el momento, la ley de ajuste cubano, si eres cubana, entras con el ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) y esperas al año y un día, no te afecta", precisó Marcelo.

Sin embargo, la abogada identificó lo que llamó "la trampa". Si en algún momento se exigiera a los cubanos esperar ese año y un día fuera del país, el requisito se volvería imposible de cumplir.

"Si van a decir que se afecta también a las personas que van a hacer el ajuste cubano, entonces ya sí... díganme que el ajuste de estatus basado en la Ley de Ajuste Cubano pues ya terminó. Porque la esencia es no tener que regresar a Cuba para poder hacer el estatus aquí", advirtió.

Ante esa posibilidad, Marcelo optó por sacar la Ley de Ajuste Cubano de la ecuación. "Si lo hacen así le pegaría un golpe, pero ya te digo yo lo saco de la ecuación. Yo lo saco totalmente de la ecuación porque entonces no te dejarían cumplir el requisito que la ley exige que tú cumplas".

La abogada también señaló que la medida sí afecta a personas de otras nacionalidades que entran con ESTA y tienen familiares en Estados Unidos que podrían peticionarlos, como venezolanos con doble ciudadanía europea.

Un caso especialmente grave, según Marcelo, es el de los cubanos con asilo pendiente. USCIS ya los está enviando a hacer proceso consular a Cuba, el mismo país del que huyeron.

"¿Cómo tú vas a mandar a una persona que tiene un asilo pendiente a tener un proceso consular al país en el cual ellos tienen un asilo pendiente porque tienen miedo de regresar? Pero sí está pasando", denunció.

Sobre el alcance de la medida, Marcelo fue contundente. "Muchísimas personas, muchísimas personas. Yo tengo clientes esperando que les mandamos su paquete desde el año pasado desde enero para el ajuste de estatus", explicó.

La abogada calificó la interpretación legal de USCIS como incorrecta y anticipó consecuencias judiciales. "Están haciendo un análisis de la ley incorrecto, lo cual me hace pensar que como siempre van a haber demandas y las demandas entonces van a estar a nuestro favor".

Esta nueva directiva llega en un contexto de colapso histórico en las aprobaciones de residencia para cubanos. De más de 10,984 aprobaciones mensuales en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026, una caída del 99,8% según el Instituto Cato, mientras las detenciones de ICE a migrantes cubanos aumentaron un 463% en el mismo período.