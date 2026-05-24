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La influencer iraní-judía Nioh Berg publicó un mensaje en X en el que expresó su admiración por el pueblo cubano y trazó un paralelismo entre la experiencia de los iraníes y los cubanos bajo regímenes autoritarios.
«Desarrollé tanto respeto por los cubanos. De todos, son ellos los que más nos entienden. Merecen deshacerse de su régimen», escribió Berg en su cuenta de X.
Berg, quien se describe a sí misma como una influencer iraní-judía cuyo propósito es «decir la verdad sin importar cuántos enemigos me haga», es una voz activa en redes sociales sobre la situación política en Irán y otros países bajo gobiernos autoritarios.
Su mensaje establece un puente de solidaridad entre dos pueblos que comparten décadas de vida bajo sistemas dictatoriales, con restricciones a las libertades civiles, crisis económicas y represión política sistemática.
La ironía del vínculo es notable: a nivel gubernamental, Cuba e Irán mantienen una alianza histórica y estrecha.
En diciembre de 2023, Miguel Díaz-Canel fue recibido en Teherán por el líder supremo iraní Ali Jamenei, quien evocó la influencia de la Revolución cubana en los revolucionarios iraníes.
Fidel Castro visitó Teherán en 2001 y calificó a Irán como una «tierra legendaria». Cuba también apoyó diplomáticamente la Revolución Islámica de 1979, según análisis históricos sobre la relación entre ambos países.
Sin embargo, a nivel popular, la experiencia cotidiana de los ciudadanos iraníes y cubanos guarda similitudes profundas: escasez, apagones, censura y ausencia de libertades básicas.
Es precisamente esa experiencia compartida la que Berg identifica como el puente de entendimiento mutuo.
La declaración llega en un momento en que la conversación sobre el régimen cubano se ha intensificado en redes sociales.
La influencer Anna Bensi responsabilizó al régimen por la crisis interna, argumentando que el embargo estadounidense no es la causa principal de la pobreza en la isla.
Por su parte, Samantha Espineira declaró que Cuba es «ahora mismo un tema de humanidad» por la crisis de alimentos, los apagones y la falta de servicios básicos, una posición que también sostuvo la creadora identificada como Maray.
Alex Otaola, por su parte, fue más directo al señalar que Cuba no es un problema económico ni humanitario, sino político, y exigió la salida del Partido Comunista del poder.
La voz de una influencer iraní que establece ese paralelismo desde fuera de la comunidad cubana añade una dimensión internacional al debate y subraya que el sufrimiento bajo dictaduras de partido único trasciende fronteras e ideologías.
Preguntas Frecuentes sobre la Influencia del Régimen Cubano y el Paralelismo con Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Nioh Berg elogia al pueblo cubano?
Nioh Berg elogia al pueblo cubano porque considera que son los que más entienden a los iraníes debido a su experiencia compartida bajo regímenes autoritarios. Ambos pueblos han vivido décadas bajo sistemas de partido único, con restricciones a las libertades civiles, crisis económicas y represión política sistemática.
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¿Cuál es la relación histórica entre Cuba e Irán?
Cuba e Irán han mantenido una alianza histórica y estrecha a nivel gubernamental. Ambos países han colaborado políticamente desde hace décadas, con acontecimientos como la visita de Fidel Castro a Irán en 2001 y el apoyo de Cuba a la Revolución Islámica de 1979. Sin embargo, a nivel popular, sus ciudadanos comparten experiencias de opresión y escasez.
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¿Por qué se critica al régimen cubano por la crisis en la isla?
Se critica al régimen cubano porque muchos consideran que la crisis en la isla no se debe principalmente al embargo estadounidense, sino a la gestión del gobierno cubano. Influencers y críticos del régimen sostienen que la falta de libertades políticas y económicas internas son las verdaderas causas de las dificultades en Cuba.
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¿Qué similitudes existen entre las experiencias de los ciudadanos de Cuba e Irán?
Tanto los cubanos como los iraníes han experimentado dictaduras de partido único que restringen las libertades civiles, enfrentan crisis económicas y sufren represión política sistemática. Estas experiencias compartidas han creado un puente de entendimiento mutuo entre ambos pueblos, a pesar de las alianzas políticas de sus gobiernos.
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¿Cómo afecta la situación en Irán a la percepción del régimen cubano?
La caída reciente del líder supremo de Irán ha intensificado las críticas al régimen cubano y ha generado expectativas de cambio político. La situación en Irán es vista como un ejemplo para Cuba, donde muchos esperan que el régimen cubano pueda experimentar un destino similar si no cambia su manera de operar.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.