«Son los que más nos entienden»: influencer iraní Nioh Berg elogia al pueblo cubano

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La influencer iraní-judía Nioh Berg publicó un mensaje en X en el que expresó su admiración por el pueblo cubano y trazó un paralelismo entre la experiencia de los iraníes y los cubanos bajo regímenes autoritarios.

«Desarrollé tanto respeto por los cubanos. De todos, son ellos los que más nos entienden. Merecen deshacerse de su régimen», escribió Berg en su cuenta de X.

Berg, quien se describe a sí misma como una influencer iraní-judía cuyo propósito es «decir la verdad sin importar cuántos enemigos me haga», es una voz activa en redes sociales sobre la situación política en Irán y otros países bajo gobiernos autoritarios.

Su mensaje establece un puente de solidaridad entre dos pueblos que comparten décadas de vida bajo sistemas dictatoriales, con restricciones a las libertades civiles, crisis económicas y represión política sistemática.

La ironía del vínculo es notable: a nivel gubernamental, Cuba e Irán mantienen una alianza histórica y estrecha.

En diciembre de 2023, Miguel Díaz-Canel fue recibido en Teherán por el líder supremo iraní Ali Jamenei, quien evocó la influencia de la Revolución cubana en los revolucionarios iraníes.

Fidel Castro visitó Teherán en 2001 y calificó a Irán como una «tierra legendaria». Cuba también apoyó diplomáticamente la Revolución Islámica de 1979, según análisis históricos sobre la relación entre ambos países.

Sin embargo, a nivel popular, la experiencia cotidiana de los ciudadanos iraníes y cubanos guarda similitudes profundas: escasez, apagones, censura y ausencia de libertades básicas.

Es precisamente esa experiencia compartida la que Berg identifica como el puente de entendimiento mutuo.

La declaración llega en un momento en que la conversación sobre el régimen cubano se ha intensificado en redes sociales.

La influencer Anna Bensi responsabilizó al régimen por la crisis interna, argumentando que el embargo estadounidense no es la causa principal de la pobreza en la isla.

Por su parte, Samantha Espineira declaró que Cuba es «ahora mismo un tema de humanidad» por la crisis de alimentos, los apagones y la falta de servicios básicos, una posición que también sostuvo la creadora identificada como Maray.

Alex Otaola, por su parte, fue más directo al señalar que Cuba no es un problema económico ni humanitario, sino político, y exigió la salida del Partido Comunista del poder.

La voz de una influencer iraní que establece ese paralelismo desde fuera de la comunidad cubana añade una dimensión internacional al debate y subraya que el sufrimiento bajo dictaduras de partido único trasciende fronteras e ideologías.