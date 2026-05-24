Suspenden clausura de Festival Internacional Cubadisco 2026 en Teatro Nacional de Cuba

La clausura tendrá lugar este domingo a las 6:00 p.m. en el Pabellón Cuba, con un concierto de Issac Delgado.

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El Teatro Nacional de Cuba anunció este sábado la suspensión de la gala de clausura del Festival Internacional Cubadisco 2026, programada para el domingo 24 de mayo en la Sala Covarrubias de esa institución, sin ofrecer explicación oficial sobre las causas.

El aviso, firmado por el departamento de Relaciones Públicas del teatro, se limitó a señalar que la cancelación obedeció a "razones ajenas a nuestra voluntad", frase que los cubanos ya conocen bien como eufemismo de la crisis que paraliza al país.

Captura de Facebook/Teatro Nacional de Cuba

Las personas que adquirieron boletos podrán solicitar la devolución del 100 % del importe en la taquilla del teatro entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo, de 1:00 a 6:00 p.m.

Los organizadores precisaron que la clausura del evento tendrá lugar este domingo a las 6:00 p.m. en el Pabellón Cuba, con un concierto de Issac Delgado.

Indicó asimismo que la funciones de Danza Contemporánea concluirían este sábado, por lo cual sugirió "seguir las publicaciones de nuestro perfil para estar al tanto de las presentaciones".

La clausura de Cubadisco pone fin a la edición 38 del festival, celebrada en La Habana del 14 al 24 de mayo con 17 días de programación y 40 espacios en la capital. Esta edición estuvo dedicada al son cubano, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Aunque el aviso oficial guarda silencio sobre las causas, la suspensión se produce en el peor momento de la crisis energética cubana en lo que va de 2026, con apagones de hasta 20 y 22 horas diarias en algunos circuitos de La Habana.

El propio Cubadisco ya había generado indignación ciudadana días atrás. El 18 de mayo, un residente del Vedado identificado como Guglielmo Tell denunció en redes sociales que su zona tuvo apenas cuatro horas de electricidad mientras el Pabellón Cuba, sede del festival, permanecía completamente iluminado.

"¿Existe acaso un descaro mayor que utilizar la situación del país como excusa para toda esta corrupción? ¿quitarle la luz a la gente días enteros para dársela a los desórdenes, e inclusive a un concierto de dos horas de duración?", escribió.

La clausura de Cubadisco se suma a una cadena de cancelaciones culturales provocadas por los apagones. La 34ª Feria Internacional del Libro fue pospuesta sin nueva fecha en enero, el Teatro Karl Marx suspendió toda su programación en febrero y el Grand Prix Internacional de Ballet de La Habana fue postergado hasta julio de 2027.

En ese último caso, el Comité Organizador fue más explícito. "La situación electroenergética que atraviesa el país impide asegurar las condiciones técnicas y de confort requeridas para el desarrollo óptimo de un evento de esta categoría y prestigio internacional", subrayó.

EEl 13 de mayo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que la situación es "aguda, crítica" y "extremadamente tensa".

La ironía no escapa a los cubanos, pues mientras el régimen prepara tribunas y actos oficiales en plena crisis, los eventos culturales que sí tienen público real siguen cayendo uno tras otro por falta de electricidad.

La gala de premiación de Cubadisco 2026 sí pudo celebrarse el 16 de mayo en la misma Sala Covarrubias, donde se entregaron premios en 12 géneros musicales.

Entre los galardonados figuraron Ariadna Cuéllar Pérez, Waldo Mendoza y el australiano Alex Pertout en la categoría Internacional. El festival también rindió homenaje al director del Grupo Moncada Jorge Gómez, figura fundacional del evento, fallecido recientemente.