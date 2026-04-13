"No son tumbas, son escombros": Abandono de restos humanos en el Cementerio de Colón, denuncia Camila Acosta

"En el icónico cementerio de Colón, en La Habana, restos humanos permanecen abandonados como si fueran escombros. Las imágenes te dejan sin aliento, y exponen la desidia, la falta de humanidad y de respeto por nuestros antepasados". Con ese breve texto y un reel de apenas 30 segundos, la periodista independiente cubana Camila Acosta anunció la publicación de una investigación periodística sobre el terrible panorama de la necrópolis este lunes 13 de abril, a las 8:00 a.m.

En el video, Acosta incluye imágenes que muestran huesos humanos mezclados con prendas de vestir y objetos dispersos entre las ruinas del icónico camposanto. "Hay cráneos, hay ropas, incluso pertenencias personales de muchísimas personas. Yo calcularía por la cantidad de escombros que hay acumulados, que se trata de cientos de personas las que están tiradas ahí. No son tumbas, son escombros", afirma la periodista en la grabación.

La denuncia no es un hecho aislado. El Cementerio de Colón, declarado Monumento Nacional en 1987 y con decenas de miles de propiedades funerarias —muchas de ellas bajo protección patrimonial—, acumula años de negligencia documentada.

En diciembre de 2025, un testimonio confirmó prácticas como sepulturas sin ataúd, entierros apilados y restos desechados, relatadas por sepultureros a familiares de fallecidos. Un mes antes, se supo por ciudadanos y especialistas que el lugar solo recibe limpiezas esporádicas presentadas como propaganda oficial, mientras arrastra años de indolencia.

Remontándose un poco más atrás, hasta 2023, cuando el crematorio del propio Cementerio de Colón cesó operaciones por inestabilidad eléctrica y déficit de combustible, acumulando restos en sacos con marcas endebles que causaban confusiones entre familiares. En febrero de 2024, un usuario documentó una zanja repleta de huesos humanos a la intemperie, y en diciembre de ese año el periodista Yasel Porto encontró tumbas vandalizadas y restos óseos expuestos al visitar la sepultura de su abuela.

El colapso no se limita a La Habana. Cementerios en Matanzas, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila han presentado en los últimos tiempos condiciones similares de abandono y exposición de restos humanos.

Los servicios funerarios en toda la Isla también han colapsado: vehículos fúnebres inoperativos, escasez de ataúdes, crematorios paralizados y cuerpos esperando horas sin traslado son episodios documentados a lo largo de 2025. En diciembre de ese año, un féretro cayó de un carro fúnebre y quedó expuesto el cuerpo, y en otro caso un ataúd fue trasladado en camión jaula por falta de vehículos disponibles.

El régimen anunció en noviembre de 2025, en una reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel, la rehabilitación de crematorios y funerarias en La Habana, y en diciembre incorporó 15 vehículos eléctricos fúnebres gestionados por una empresa estatal. Sin embargo, las denuncias no han cesado, evidencia de que las medidas puntuales no resuelven el problema estructural generado por décadas de abandono institucional.