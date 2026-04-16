Actor cubano relata condiciones extremas en zoológico de Cuba: "Le daban huesos pelados"

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El actor cubano Roberto Salomón reveló en una entrevista que antes de dedicarse a la actuación trabajó como cuidador de leones en un zoológico de Cuba, donde los animales recibían apenas hueso pelado como alimento y las condiciones de seguridad eran inexistentes.

El testimonio fue recogido por la periodista Sandy Castrillo para su programa "Historias de mi gente", publicado en redes sociales en abril de 2026.

"Bueno, en la época mía le echaban hueso pelado", dijo Salomón al ser preguntado sobre la alimentación de los leones, en respuesta a si los animales comían calabaza.

El actor describió además una escena que calificó de "un crimen": al entrar a un almacén del recinto, encontró una gran cantidad de pericos sin comida y con el agua del piso llegándoles a los tobillos.

"Ese tipo de animales después se los echaban a los leones, las gallinas, todas esas cosas", explicó Salomón, detallando cómo esos animales terminaban siendo alimento para los felinos.

La falta de seguridad para los trabajadores era igualmente alarmante.

"Había una jaula, un tigre, que había que meterse con la manguera en la mano y una vara para limpiar. Y entonces un muchacho me aguantaba la puerta por si el tigre venía para arriba de mí", relató el actor.

Salomón contó que un compañero de trabajo murió cuando un leopardo se escapó por un error en el manejo de una puerta del pasillo, y que él mismo entró a trabajar en reemplazo de ese muchacho sin saber lo que había ocurrido.

"Yo me enteré de eso después", admitió. "Me fui de allí porque tenía terror realmente", confesó sobre su decisión de abandonar ese empleo.

El testimonio de Salomón, aunque referido a una época anterior a su carrera actoral, coincide con las denuncias actuales sobre el estado de los zoológicos cubanos.

A principios de abril de 2026, el Zoológico del Casino Campestre de Camagüey, el mayor del país con más de 900 ejemplares de 72 especies, fue denunciado por el abandono extremo de sus leones, con costillas y huesos visibles.

El director de ese zoológico negó el abandono pero admitió el impacto de la crisis económica en la alimentación de los animales.

Situaciones similares han sido documentadas en los zoológicos de Santiago de Cuba, donde felinos eran alimentados con sobras en jaulas oxidadas y sucias en enero de 2026, y en el de Manzanillo, cuyos leones mostraban desnutrición severa en mayo de 2024.

El Zoológico de 26 en La Habana también fue objeto de denuncias por leones con piel ampollosa y jaulas sin agua, mientras que en el zoológico de Florida, Camagüey, un león pasó ocho días sin comer en diciembre de 2025.

Cuba no cuenta con una ley de protección animal que ampare a los animales en cautiverio, lo que deja a los zoológicos sin un marco legal de exigencia y perpetúa décadas de abandono institucional.