Sandro Castro visita el Zoológico de 26 y lanza mensajes de doble sentido sobre Cuba

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, visitó el Zoológico de 26 en La Habana y publicó un reel en Instagram en el que usa a los animales como símbolos de figuras del régimen y los asocia a problemas cotidianos de Cuba.

Sandro había anunciado la visita con una frase que ya anticipaba el tono de su video. "Voy con Magnolia, como es Día de los Pioneros, al zoológico, porque los humanos ya no me entienden. Quiero hablar un rato con los animales."

El reel comienza con Sandro saliendo de atrás de una gran piedra, en la entrada del zoo, lo que funciona como recordatorio de la tumba de su abuelo. Desató una intensa ola de interpretaciones entre internautas cubanos, que leyeron en cada animal una referencia política encubierta.

El camello es identificado con el pueblo cubano resistiendo sin agua ni recursos, en alusión directa a la escasez en barrios como El Cerro.

El avestruz apunta, según los seguidores, al general Guillermo García Frías y su fallido proyecto de 2019 para criar avestruces como sustituto de la ganadería, cuando aseguró en televisión nacional que el ave era "capaz de producir más que una vaca".

Sandro le ofrece una cerveza al mono, le dice que le cae bien por ser bebedor y le promete quitarle el lazo. Es una referencia directa al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo.

El venado entre rejas representa a los presos políticos. La referencia a "Ali Babá y los 40 ladrones" señalaría a figuras corruptas en las altas esferas del poder.

El escenario elegido no es casual. El Zoológico de 26 fue denunciado en 2025 por sus propios trabajadores por abandono, animales desnutridos, jaulas sucias y falta de alimento. Un empleado resumió la situación con una frase que se hizo viral: "Si no hay para los cubanos, ¿qué habrá para los animales?"

La visita al zoo se produce en un momento de creciente protagonismo público de Sandro. El 31 de marzo dio una entrevista a CNN en la que afirmó que "la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas", no comunistas, y criticó directamente a Miguel Díaz-Canel.

El reel del zoológico, con su lenguaje de doble sentido, es una continuación de esa postura crítica, usando la metáfora animal para eludir la censura del régimen e intentar parecer gracioso.