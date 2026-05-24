Cubano asesinado a tiros en Houston; sospechoso se encuentra prófugo

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Oscar Espinosa Osoria, un inmigrante cubano de 38 años oriundo de Guantánamo, fue asesinato a tiros por otro cubano, en el estacionamiento de un centro comercial en la ciudad de Houston, Texas, en la madrugada del 20 de mayo, según informes de las autoridades.

Oficiales de la Policía de Houston respondieron a una llamada por disparos, alrededor de las 4:10 a.m. de ese día, y encontraron a Espinosa Osoria inconsciente y con heridas de bala en el parqueo frente a una barbería ubicada en el 9387 de Richmond Avenue, esquina con Ocee Street. Paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston lo declararon muerto en el lugar.

Al día siguiente, la policía identificó al sospechoso como Emilio Fuentes Cuéllar, de 45 años, quien fue acusado formalmente de asesinato ante el Tribunal Penal del Distrito 495 del condado de Harris.

Fuentes Cuéllar, también cubano, no había sido arrestado al momento de la acusación y permanece prófugo, informó el Departamento de Policía de Houston en un comunicado.

Emilio Fuentes Cuéllar. Foto: Departamento de Policía de Houston

Las autoridades difundieron su fotografía y pidieron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Hasta el momento de publicar esta nota, la policía no ha confirmado si Fuentes Cuéllar ya fue capturado.

Las investigaciones del caso incluyen el análisis de un video de vigilancia en el que se escuchan los gritos de una mujer al descubrir el cuerpo en el estacionamiento. Otro video compartido en redes sociales registró el desgarrador momento.

Las hermanas de la víctima dijeron a Telemundo Houston que Espinosa Osoria y el sospechoso se conocían y que ambos nacieron en Guantánamo, Cuba.

En su provincia natal, familiares y amigos improvisaron un altar con velas y música para honrar su memoria, según muestran las imágenes reproducidas por el canal televisivo.

Sus hermanas, devastadas por la pérdida, lo recuerdan como «un hombre alegre, jovial y servicial». Una de ellas manifestó: «Nadie es perfecto y él tenía sus defectos, pero no era para morir así» y envió un mensaje al asesino: «Decirle que yo lo perdono por matarlo a mi hermano porque creo en la justicia divina; y no puedo hacer más nada, ni su muerte ni nada me va a quitar el dolor que yo estoy sintiendo».

Quienes tengan información sobre el paradero de Emilio Fuentes Cuéllar pueden llamar a la División de Homicidios del HPD al 713-308-3600 o a Crime Stoppers al 713-222-8477. Por datos que conduzcan a su captura, Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta 5,000 dólares.

Este crimen se suma a una serie de homicidios que han sacudido a la comunidad cubana en Houston en el último año. En febrero pasado, Alexander Bandera, de 31 años, fue asesinado mientras trabajaba como guardia de seguridad.

En junio de 2025, Yoandra González, madre de 40 años, fue asesinada en Houston en un caso de violencia doméstica. Dos meses antes, Ediesky Inocencio Piñeiro fue baleado en la puerta de su casa en la misma ciudad, por otro cubano que fue arrestado al día siguiente.