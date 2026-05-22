Sheinbaum cuestiona imputación contra Raúl Castro: «¿Qué sentido tiene 30 años después?»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este viernes la imputación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

«¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?», se preguntó en su conferencia mañanera este viernes.

La mandataria enmarcó la acusación dentro de lo que calificó como una histórica «visión injerencista» de Washington, señalando que «no se nos puede olvidar que hay otra intención también en lo que hacen».

Al ser preguntada por la postura de su gobierno, Sheinbaum respondió con una sola frase: «Autodeterminación de los pueblos».

La presidenta mexicana también citó las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, donde se afirma que «Estados Unidos siempre ha usado el tema del narcotráfico como pretexto para injerencia».

Sheinbaum defendió que su gobierno no busca confrontación con Washington y justificó la búsqueda de una buena relación bilateral señalando que hay 38 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos.

La acusación que motivó las declaraciones de Sheinbaum fue desclasificada el pasado miércoles por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida y presentada originalmente el 23 de abril de 2026.

Los cargos contra Raúl Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, todos ciudadanos o residentes estadounidenses.

El 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos Cessna civiles de Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en julio de ese año que el derribo ocurrió fuera del espacio aéreo territorial cubano, aproximadamente entre nueve y diez millas náuticas fuera de ese límite.

El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Raúl Castro como «fugitivo de la justicia estadounidense», aunque la acusación tiene un alcance principalmente simbólico: no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos y Castro nunca ha pisado suelo estadounidense.

En Cuba, el régimen respondió con una marcha de apoyo organizada en La Habana, con documentos internos que indicaban que la movilización no era espontánea. Mariela Castro salió en defensa de su padre y Díaz-Canel desafió a Washington tras el acto de respaldo al exmandatario.

La acusación se apoya, entre otras pruebas, en una grabación de audio de junio de 1996 en la que Raúl Castro supuestamente describe la orden de derribar las avionetas, un episodio que las familias de las víctimas llevan tres décadas exigiendo que sea juzgado.