Tres playas de Florida, entre el Top 10 de Estados Unidos según el ranking de Dr. Beach 2026

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Florida volvió a consolidarse como uno de los estados con más playas de referencia en el país al colocar tres de sus costas entre las diez mejores de Estados Unidos, según el ranking anual de Dr. Beach para 2026, publicado este fin de semana justo antes del Memorial Day.

Las tres playas floridanas seleccionadas son St. Andrews State Park (puesto dos), Caladesi Island State Park (puesto tres) y Delnor-Wiggins Pass State Park (puesto seis).

El primer lugar de la lista fue para Poipu Beach, en Kauai, Hawái, descrita por el autor del ranking como «una playa familiar conocida por su arena dorada de coral y sus aguas cristalinas».

El ranking lo elabora Stephen Leatherman, profesor de Tierra y Medio Ambiente en la Universidad Internacional de Florida (FIU), apodado «Dr. Beach».

Top 10 de las mejores playas en EE.UU.

Leatherman publica esta lista cada año desde 1991, siempre antes del fin de semana del Memorial Day, que marca el inicio informal de la temporada de playa en el país. Su metodología aplica 50 criterios de evaluación que incluyen calidad del agua, suavidad de la arena, acción del oleaje, seguridad, gestión y condiciones ambientales.

St. Andrews State Park, ubicado en Panama City Beach, en el noroeste de Florida, ofrece acceso a Shell Island mediante ferry, senderos naturales, kayak, snorkel y zonas de acampada.

Caladesi Island State Park, cerca de Dunedin y Clearwater, regresó al ranking tras haber sido excluida el año anterior por los daños que causó el huracán Helene en 2024. Las labores de restauración han sido completadas en su mayor parte y la playa volvió a abrir al público, aunque persisten algunas limitaciones: el acceso en marina está restringido a diez embarcaciones, sin electricidad disponible en ese espacio y sin alojamientos nocturnos.

Delnor-Wiggins Pass State Park, en Naples, en el suroeste del estado, destaca por su arena blanca de cuarzo, las aguas claras del Golfo de México y su papel como hábitat de tortugas marinas. También sufrió daños por los huracanes Helene y Milton en 2024, pero reabrió a inicios de 2025 tras los trabajos de recuperación.

El Top 10 de 2026 también incluye cuatro playas de Hawái, una de Nueva York, una de Carolina del Sur y una de Massachusetts. Hawái y Florida son históricamente los estados más representados en este ranking, compitiendo cada año por el mayor número de playas en la lista.

El ranking señala además ausencias notables. Coronado Beach, en San Diego, quedó fuera por segundo año consecutivo debido a la contaminación por aguas residuales provenientes del río Tijuana, en México. Lighthouse Beach, en Cape Hatteras, Carolina del Norte, sigue excluida por la erosión costera que dejó al descubierto los restos de una antigua estación de espionaje naval de la Marina de Estados Unidos, junto con residuos de sustancias aceitosas.

El buen momento de las playas de Florida en los rankings nacionales no es exclusivo de la lista de Dr. Beach. En febrero de este año, el ranking Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor, basado en millones de reseñas verificadas, colocó cuatro playas del estado en el Top 10 nacional —Clearwater Beach, Siesta Beach, St. Andrews State Park y Honeymoon Island State Park—, igualando a Hawái como el estado con más presencia en ese listado.

En el ranking de Dr. Beach de 2024, Florida también había colocado tres playas entre las diez mejores del país, lo que convierte el resultado de 2026 en una confirmación de la solidez costera del estado.